Intercâmbio Ceará-China para fortalecer a tecnologia do estado

Sandra Monteiro, titular da Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia (SECITECE) voltou da viagem a China realizada enquanto diretora Regional Nordeste do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de CT&I (Consecti). A secretária trouxe um programa de intercâmbio com o país asiático. Público: estudantes cearenses no ensino técnico, tecnológico e superior nas áreas de TIC e correlatas.

A ação, realizada com apoio do Ministério de Comércio da República Popular da China, promete, será iniciada ainda esse ano, por meio de cooperação com o Straits Talent Port, Hub de Tecnologia localizado na província de Fujian. A parceria também prevê troca de experiência entre talentos de alto nível e cooperação em tecnologia industrial.



Olho nele

Ismael Mendes é cearense e CEO da startup QNQ NEO. E apresenta ao mercado um protetor solar para placas solares. Sujeira e calor são dois problemas que diminuem a eficácia das placas. Fruto de pesquisa própria baseada em nanocristais, seu produto, chamado TopSun, diz resolver o segundo problema.

Detalhe um: os insumos são cearenses, muitos deles vindo do lixo. Detalhe dois: Ismael diz não ter completado o oitavo ano do ensino médio.

Furto de cabos

SafeCable é um sistema de detecção de padrão de movimento para cabos de energia, desenvolvido no Ceará, mais precisamente no Instituto Atlântico. A intenção é detectar furtos e acionar em tempo real a empresa de distribuição ou a segurança pública.

SafeCable é pura Internet das Coisas (IoT) a partir de sensores que captam uma dinâmica, aprendem com isso e reportam dados para uma plataforma na nuvem.

Para fortalecer a rede

Estão abertas até o dia 15 próximo as inscrições para interessados em integrar a Rede de Ambientes de Inovação do Ceará. Serão selecionados até 35 ambientes de Inovação em todo o estado. Eles terão a missão de apoiar o desenvolvimento, a conexão com o mercado e a testagem de startups em diferentes estágios de maturidade.

Portanto, atenção promotores da inovação, aceleradores de negócios, incubadoras de empresas, espaços de coworking e hubs de inovação das 14 regiões de planejamento do estado, com experiência em negócios de base tecnológica.

CNA no Fortnite

CNA Idiomas tem um Gaming Day CNA - experiência imersiva de intercâmbio em um mapa exclusivo da marca no Fortnite (CNA Gaming Exchange). Consiste no aluno passar por todas as etapas de simulação de uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos, desde situações no aeroporto, passando pela imigração, até lidar com atividades de trabalho e contato com nativos.

