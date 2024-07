A foto que contém uma revolução

Foto: Arquivo Pessoal Dra Simone Barbosa (vestido azul estampado) com funcionários de Quixadá

.

Não parece, mas a foto contém uma revolução em andamento. Ela foi tirada na UFC, campus Quixadá. A jovem de vestido azul estampado é a Profa. Dra. Simone Barbosa, professora da PUC no Rio de Janeiro onde mora. A professora é uma sumidade nas áreas de inteligência Artificial e Interação Humano-Computador.

Ela esteve no Ceará para fazer uma palestra e visitar parte de seus funcionários. É que a professora tem uma empresa de Ciência de Dados e emprega cerca de 10 funcionários no sertão, egressos da UFC. Eles trabalham para a empresa carioca sem sair do sertão.

A revolução? A quebra do ciclo de pobreza e a formação de uma classe média qualificada no interior do Ceará.

Clóvis

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) avançou em soluções tecnológicas. Destaque para o Robô Clóvis - conjunto de automações voltadas às atividades judiciais e repetitivas. Atualmente há 50 robôs, sendo 41 já implementados e nove em desenvolvimento.

Midas

O Judiciário cearense também tem utilizado recursos de Inteligência Artificial (IA). Entre as ferramentas desenvolvidas, o Mecanismo Identificador de Atos Similares (Midas) é responsável por agrupar atos judiciais semelhantes, dando celeridade ao andamento dos processos.

O dispositivo está atuando em 54 filas de despachos judiciais de 16 comarcas do Interior, além da Secretaria Judiciária (Sejud) de 1º Grau de Fortaleza. Em 20 dias do mês de maio, 1.504 determinações judiciais foram cumpridas com o auxílio do Midas.

Outsourcing

A Arklok, atua nacionalmente no mercado de outsourcing - modelo de alocação de recursos humanos que tem forte aderência ao mercado de TI em função da constante atualização, alta rotatividade e disputa intensa pelos profissionais.

A marca divulga ampliação de espaço em Fortaleza, onde tem cerca de 50 colaboradores. A Arklok está presente em mais de 1,2 mil cidades espalhadas pelo Brasil.

Na casa do milhar

A Brisanet Telecomunicações realizou o Brisatech, presencialmente, com a presença de marcas globais a exemplo de Google, WhatsApp, Magazine Luiza. O evento serviu também para a empresa assinar memorando para qualificação de 6.000 estudantes.

O Instituto Atlântico, em movimento semelhante, fala em capacitar 1.200 jovens. Na pauta Trilha de Ciência de Dados, Infraestrutura de Redes 5G, Programação iOS e Computação em Nuvem.

O Nordeste no jogo

A Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) atualiza em que passo está a construção de uma Rede ICT Nordeste, a ser constituida em parceria com o Consórcio Nordeste de Governadores e instituições de ciência, tecnologia e inovação.

O último encontro, ocorrido essa semana, foi sobre agenda e plano de trabalho. Missão: pesquisa e inovação direcionada para cadeias produtivas a exemplo das agroindustriais sustentáveis e digitais voltadas à segurança alimentar, nutricional e energética; o complexo da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis, transição energética, além de várias outras.

Essa equação precisa resultar em soluções aplicáveis e comercializáveis voltadas para as necessidades da região, respeitando seus talentos e insumos, de tal maneira que coloque o nordeste em um jogo mais maduro de desenvolvimento tecnológico e econômico.