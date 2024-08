Eduvem no Hyper Jump. Mas o que é isso?

Foto: Samuel Setubal Rafael Silveira destaca que o programa Delta V acelerou 60 startups no Nordeste no ano passado

A Eduvem é uma startup cearense cuja expertise é trabalhar inovação em aprendizagem digital a exemplo de Universidades Corporativas. É acelerada pela Casa Azul Ventures junto com o Banco do Nordeste, e agora, em função dos bons números apresentados, passa a fazer parte do Programa Hyper Jump da Casa Azul Ventures.

Mas o que é o Hyper Jump? Bom, nesse estágio já há a clara leitura da viabilidade do negócio e do modelo de atuação. Então é esperado que investidores enxerguem a empresa como um produto desejável para aplicar recursos que sejam potencializados com o tempo.

Mas não pode haver insegurança nenhuma, logo o Hyper Jump arruma a casa: contratos, quadro societário, governança, aqueles detalhes que repilam oportunidades. Casa arrumada, coloca-se na prateleira para que possa crescer mais.

BIM

A EXP Brasil reivindica o pioneirismo no Ceará na utilização da tecnologia BIM (Building Information Modeling) quando incorporada às soluções de engenharia e arquitetura. Cearense, a empresa registra que se pode chegar a projetar 10 mil metros quadrados em 45 dias, enquanto o prazo, sem a ferramenta, duraria pelo menos o dobro.

Corredores digitais

Terminam no próximo dia 16 as inscrições para o edital 2024.2 do Programa Corredores Digitais. Serão selecionadas até 200 startups relativas ao empreendedorismo inovador. Empresas selecionadas terão seus negócios acelerados desde que seus projetos estejam em estágio inicial, em estágio de pré-operação ou operação.

Áreas aderentes aos interesses de desenvolvimento do Estado, a exemplo de agronegócio, educação, energias renováveis, mineração, saúde, além de outras, serão muito bem-vindas.

Pesquisa em saúde ocular

Um aplicativo que utiliza a Inteligência Artificial para interpretar exames oftalmológicos foi desenvolvido pelo médico oftalmologista Abrahão Lucena e precisou de apoio para se aproximar de um modelo viável para o mercado.

A solução veio por meio do pólo de inovação Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) da unidade IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará) que viabilizou a pesquisa por meio de uma parceria com o Sebrae e a própria empresa.

Como funciona

Trata-se de apresentar um diagnóstico para apoiar a decisão médica, após uma consulta de banco de dados contendo cerca de 15 mil imagens já laudadas. Além da Inteligência Artificial, há conceito e nuvem e aprendizado de máquina que, registre-se, avança na precisão a partir da regularidade do uso.

Ciberataques

A Check Point Research traz dados do segundo trimestre de 2024 relativos aos ataques cibernéticos globais. O que se vê é um aumento de 30% quando compramos a 2023 que já registrara aumento. A América Latina apresenta aumento médio de 53%. A África e Europa aumentam em 37% e 35% respectivamente.

O Brasil registrou um aumento de 67% dos ciberataques em que as organizações foram atacadas 2.754 vezes semanalmente. Os três setores mais atacados no mundo foram Educação/Pesquisa (3.341 ataques por semana), Governo/Forças Armadas (2.084 ataques por semana) e Saúde (1.999 ataques por semana).