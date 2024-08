Porque o prompt é importante

Foto: MAURI MELO Acrísio Sena, presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec)

Parceria entre Iracema Digital e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) oportuniza curso de Tecnologia de Prompt. Tem aula inaugural prevista para 20 de agosto no formato presencial e, acredite, deveria interessar a todas as profissões. Aos poucos vamos esquecendo o imenso impacto que a ferramenta ChatGPT trouxe ao mundo e não vamos mais nos surpreender com o texto, a imagem, o vídeo ou o algoritmo se materializar na nossa frente sem que precisemos fazer grandes esforços. Vai se naturalizando. Ferramentas desse tipo são plataformas organizadas a partir da usabilidade, para uso de LLMs (Language Large Models). Atenção para o termo "linguagem". A aparente mágica da produção de conteúdos fundamenta-se no modelo de linguagem, em cuja competência de demandar a máquina se baseia. Daí o prompt - forma pela qual se dá início ao processo. Prompt ruim, resultado ruim. Prompt organizado, resultado mais próximo do ideal. É uma ferramenta poderosa capaz de deixar muita coisa clara, inclusive a capacidade do usuário.

A ideia é ampliar

Acrísio Sena, Presidente do Centec, diz que essa primeira turma é uma experiência com a qual prioriza alunos das escolas públicas de dois bairros de baixo IDH: Pirambu e Tancredo Neves. A partir do estudo dos resultados, quer replicar para outros bairros e para escolas profissionalizante do estado, elevando o potencial de engajamento do curso.

Trust Control

A cearense Trust Control é especializada na área de cibersegurança com atuação no Norte e Nordeste do país. Está há 15 anos no mercado e elege como ponto alto de 2024 o lançamento do SOC 360 - Security Operations Center. Trata-se de uma ferramenta online que funciona 24 horas no monitoramento de sistemas, tentando identificar invasões, roubo de dados e outros crimes cibernéticos. A Trust Control declara investimento de cerca de R$ 1 milhão na elaboração desta ferramenta.

É bom verificar

União, estados e municípios chegam até você por meio das ferramentas digitais de uso mais regular. Tem uma eficácia aí, porque leva a prática cidadã ao espaço cotidiano. Porém é nesse espaço que coexistem cidadão, cidadã e os criminosos. Logo, cuidado com boletos de IPTU, IPVA e outros que comodamente chegam no seu celular. O selo de perfil verificado é importante, mas não diz tudo. Atenção para onde aponta o código de barras antes de confirmar a transação.

Ctrl Play

A Ctrl Play é uma franquia de tecnologia e inovação com presença em Fortaleza. E anuncia o lançamento de uma nova vertente de cursos com foco no público adulto. Começa agora em agosto o "Ctrl Pro: data science com IA". A decisão é aderente ao esperado crescimento do mercado de inteligência artificial, que tem previsão de atingir mais de US$ 60 bilhões até 2029, de acordo com relatório da Mordor Intelligence. Interessados encontrarão temas a exemplo de bancos de dados, manipulação e análise de dados, redes neurais e deep learning por meio da programação em Python.