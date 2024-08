LGPD: sobre perseguir o impossível

Foto: Getty Images Criada em 2018, a LGPD também se aplica aos dados coletados antes da sua vigência, porque armazenar é uma forma de tratar dados pessoais.

Este mês de agosto marca os seis anos da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. A legislação trouxe avanços na proteção da privacidade e dos dados pessoais. Fundamentalmente porque colocou em discussão pública o protagonismo dos dados. Dados pessoais que devem ser entendidos como propriedades. Tem desafios. Um deles é ser clara nos critérios para a aplicação de penalidades, outro é inserir sua força em um grupo considerado vulnerável que é o de crianças e adolescentes. E o maior de todos os desafios é o de se adaptar mais rápido, principalmente a partir da dinâmica imposta pela inteligência artificial - potencializadora da produção de desinformação, vírus e conteúdos sedutores.

Games Ceará

O Ceará esteve em junho último na GamesCom Latam 2024, maior evento do de negócios em games da América Latina. A delegação cearense foi composta por 16 empresas, diz Arison Uchoa que preside a Câmara Setorial do Desenvolvimento Econômico da Cultura e coordena o setor de jogos por meio de um esforço intersetorial do qual fazem parte diversos atores a exemplo de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e outros. Com o Plano Setorial da Indústria de Jogos do Ceará debaixo do braço, Arison diz que o custo para levar a delegação foi de aproximadamente R$ 150 mil reais.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-06-2024: Sana E-Sportes games no Cuca Mondubim, com campeonatos de games e diferentes bancas e Lan Houses, atraindo pessoas do mundo geek. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Resultados da GamesCom

"A gente estabeleceu níveis de fechamento de negócios de zero a cinco, onde zero é não fechar negócio de jeito nenhum. E cinco são aqueles negócios que já estão em processo de fechamento contratual. Olhando apenas para esse universo, ou seja, já com contrato em fase de assinatura, já se pode dimensionar quase R$ 4 milhões de reais como resultado", diz Arison.

Front End Day

No próximo dia 14 de setembro, Fortaleza receberá o Front End Day 2024, um evento que pretende ofertar jornada de 12 horas de conteúdo, networking e aprendizado. Tem foco em inovação, tecnologia e desenvolvimento web, e ocorre na Fábrica de Negócios. O Front End Day é promovido pela comunidade Front-End CE, que é um grupo ativo de desenvolvedores e entusiastas de tecnologia no Ceará desde 2018. Entre outros assuntos, espera-se fundamentos do front-end e back-end, UX design, empreendedorismo, desenvolvimento de carreira e saúde mental.

Golden Cloud e KnowBe4

A Golden Cloud Technology, especialista em computação em nuvem, anuncia parceria com a KnowBe4, companhia norte-americana que lida com treinamento de contra ameaças de engenharia social, phishing e ransomware. Reforça então a atuação no combate ao expressivo aumento de ameaças a exemplo de invasões, roubos e sequestros de dados.