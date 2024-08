X força a barra

Foto: Reprodução/Adobe Stock O X (Twitter) e sua atuação no Brasil

A rede social X tira sua representação administrativa do Brasil. O que significa? Significa que sabe que seus conteúdos continuarão se materializando nas telas das pessoas, portanto continuará influenciando o Brasil, mas sem cumprir regras devidas a qualquer empresa. Certas ou erradas, exageradas ou não. Não as cumprirá porque não há mais quem se responsabilize por isso. Assim, força a barra para que, diante das divergências legais, obrigue a justiça a suspender a rede social mediante determinação direta às operadoras. Prepara o caminho para alegar censura - uma clara manipulação da narrativa.

Comunicação e expressão

A liberdade de expressão na comunicação de massa tem um pilar determinante: a pluralidade. É com a pluralidade que se fortalece a multiplicidade de opiniões. Pluralidade de fontes, discursos e leituras permitem que os interesses não legítimos sejam rapidamente contestados pelos interesses legítimos. Já, uma plataforma de comunicação global, tende ao monopólio, ao esmagamento dos pequenos espaços. Em se falando de lógicas digitais capazes de controlar com sutileza aquilo que mais aparece na sua tela, e estabelecendo comportamentos planetários de consumo e comportamento, merece ainda mais cuidado.

Aço cearense na web

O Grupo Aço Cearense lança seu e-commerce próprio, por meio do qual começa atendendo o mercado do Ceará e será expandida às demais praças onde a holding atua. A loja on-line é uma iniciativa do Laboratório de Transformação Digital do Grupo (OCA Lab) e conta com os esforços das áreas de Marketing e Tecnologia da Informação, que juntas desenvolveram o projeto com consultoria da Método, empresa brasileira especializada em tecnologia digital, por meio da plataforma Vtex. Um dos objetivos é a missão, hoje nada fácil, de contemplar as grandes mudanças impostas pelas novas jornadas do cliente.

Para bom entendedor



Resolução do TSE que trata sobre propaganda eleitoral foi atualizada no sentido de coibir notícias falsas e desinformação. A novidade tem a ver com a obrigatoriedade de deixar informado de forma "explícita, destacada e acessível" a fabricação ou manipulação de conteúdo "sintético multimídia gerado por inteligência artificial" sendo ele "criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons".

Oportunidade

O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para sete cursos gratuitos em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Destinado a estudantes universitários matriculados em cursos de graduação, tecnólogo e licenciatura. Cursos básicos em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps, Liderança e Gestão Ágil. Os candidatos podem até 1º de setembro. Os cursos acontecem de forma remota, valem portanto para todo o Brasil.