Desenvolva para desenvolver o Ceará

Foto: THAÍS MESQUITA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-12-2022: Fabrica de programadores, aprendendo a programar games (Foto:Thais Mesquita/ O Povo)

Essa semana circulou junto com a edição impressa do O POVO, o primeiro fascículo do Fábrica de Programadores - um projeto da Fundação Demócrito Rocha, que está na sua terceira edição e promove ciclos de capacitação em lógica algorítmica. Dois mil jovens têm a oportunidade de conhecer a lógica que dá sentido à programação de sistemas, aplicativos, plataformas. O motivador é: venha desenvolver seu game. Alunos, alunas têm aulas remotas, acesso a uma plataforma, fascículos desenvolvidos pela Universidade Federal do Ceará de Quixadá e podem construir, além do seu próprio jogo, o entendimento de como atuar em uma área que demanda muita gente: a programação, o desenvolvimento. Atuando no desenvolvimento de software, desenvolveremos mais o Ceará.

Física literária

O físico Geová Alencar, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC), desenvolveu uma didática abordagem na forma de romance. Tem o sugestivo nome de "Alice no País da Relatividade". A história conta a jornada de uma menina, aluna de pós-doutorado, que ensina um amigo a respeito desse conceito da ciência moderna elaborada em 1905 por Albert Einstein. Direcionado a adolescentes, a obra foi finalista da primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024 na categoria Astronomia e Física.

Cearense na Global Risk

Nos dias 5 e 6 de setembro, em São Paulo, ocorre o Global Risk Meeting, imersão promovida pelo Grupo Daryus, em cibersegurança. A temática será inspirada na obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, oferecendo 20 horas de conteúdo dividido em quatro atos—Ilusão, Inferno, Purgatório e Paraíso. Um dos especialistas em destaque é o cearense, de Fortaleza, Cláudio Dodt, sócio-gerente e líder em Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados da marca.

Fim da história

Tipo Fukuyama, há ainda o que inventar no mundo dos celulares? Porque o que se espera do próximo evento de apresentação da Apple em setembro é uma nova versão do iPhone 16, que assim como na na versão 15, as novidades tinham a ver com posicionamento de câmera, bordas do aparelho, e mudanças pouco perceptíveis no tamanho das telas. Apple Watch e Air Pods alimentam a nossa necessidade de novidade com coisas a exemplo de maior precisão de captação de movimento e melhor bloqueio de ruído. Mas só.

A tecnologia pegou

Por mês, os profissionais que trabalham no call center da Vivo fazem 3 milhões de perguntas à ferramenta de inteligência artificial generativa que utilizam durante o atendimento aos clientes. Um apoio à velocidade e assertividade. Como se diz popularmente, a tecnologia "pegou" e é usada como copiloto por 12 mil atendentes. A empresa declara resultado positivo: redução no tempo de atendimento em 9%, no caso de consumidores finais, e melhoria em indicadores de rechamada e na nota de avaliação do cliente.