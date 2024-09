Dias de dependência

Foto: Arquivo pessoal Sérgio Ricardo é diretor de Business Transformation da Lanlink

O Tribunal de Contas do Ceará e a Lanlink desenvolveram juntas uma ferramenta de Inteligência Artificial. Trata-se de uma Analista Jurídica Legal por Inteligência Artificial que é batizada de Ana Júlia. O objetivo da solução é ajudar na identificação de jurisprudências anteriores sobre temas análogos, como também auxiliar os Conselheiros a tomar decisões que não contradigam processos anteriores. Atualmente utilizada por cerca de 90 servidores, o desenvolvimento da plataforma levou cerca de dois meses e utilizou tecnologias como o GPT-4 do Azure OpenAI para o processamento de linguagem natural e o Microsoft Document Intelligence para a extração de informações de boletins e jurisprudências. É aquele tipo de evolução metodológica e processual que rapidamente se incorpora à feitura cotidiana nos deixando dependentes. Assim, em poucos meses nos faremos, atônitos, aquela clássica pergunta: como era possível fazer isso antes da ferramenta existir?

Mais robôs

O termo robô, no imaginário remete ao humanóide, mas na verdade o que estamos falando é de códigos maduros, inteligentes, que aprendem bem mais do que nós. Nomeado de “Tempo Justo”, o novo robô do Tribunal de Justiça do Ceará faz triagem dos processos com situação de regime fechado. A análise emite o deferimento de benefícios. O que levava de 50 a 60 dias, passou à metade.



Geração Tech



Geração Tech é fruto da parceria entre Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), e formou sua primeira turma nessa semana. A capacitação entregou 347 diplomas para jovens de 18 a 29 anos no curso de Formação e Desenvolvimento Web Full Stack. Novo ciclo já está sendo preparado, com processo seletivo já finalizado para mil pessoas, e começará em outubro.

704 apps



Responsável pelo desenvolvimento de centenas de aplicativos relativos à mobilidade no Brasil, Betho Costa da 704 apps revela forte preocupação das plataformas: segurança do usuário. A utilização do Gemini viabilizará um guardião durante as viagens, ouvindo e assistindo o que ocorre no interior do veículo com olhar de verificação para agressão, assédio ou constrangimento. A solução prevê ações imediatas da IA a exemplo de acionamento das câmeras na central de monitoramento, alertas aos gestores e a própria segurança pública.

Instituto Atlântico



O Instituto Atlântico está recebendo inscrições de projetos para seu novo Laboratório de Inovação Aberta (ALIA). Objetivo é conectar academia e mercado, por meio de desenvolvimento de pesquisas. O escopo é: projetos que tragam soluções para 3 desafios em Inteligência Artificial: “LLM sobre dados estruturados e não estruturados: insights e predição”, “Cibersegurança baseada em IA Generativa” e “Arcabouço para execução de inferência, refinamento e treinamento de modelos em dispositivos federados”. As inscrições estão abertas até amanhã, 8 de setembro.