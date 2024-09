Ouça um bom conselho

Foto: FÁBIO LIMA Governador do Ceará, Elmano de Freitas, confirmou a intenção de promover mais concursos

O Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação foi reativado essa semana. Mecanismo legal estabelecido há tempos, precisa ser convocado por aquele ou aquela que governa o estado, para que, à mesa, se discutam os rumos da Tecnologia do Estado. Composto por reitores, empresários, pesquisadores, não por vaidades, mas sim porque TI resulta em inteligência, economia, soberania, entre outras questões estratégicas.

O Conselho reuniu-se duas vezes. Com Cid Gomes em 2011, e esta semana com o governador Elmano. Mas o que esperar efetivamente disso? A secretária Sandra Monteiro diz a essa coluna que o Conselho, "viabilizará o fortalecimento do sistema de pesquisa científica, tecnológica e de inovação" de forma integrada aos eixos estratégicos para o desenvolvimento.

E afirma um "alinhamento com a demanda do setor empresarial" de acordo com o "marco legal de CT&I do governo federal". De fato, ações não podem partir do desejo de líderes ou entidades da vez. Precisam estar encaixados em projetos em andamento e planos estratégicos viáveis com base em regulamentos existentes.

Um reconhecido pesquisador cearense classifica o Conselho como "importantíssimo", mas fala em dois desafios básicos: a regularidade dos encontros e a clareza da pauta. Perceba que são básicos mesmo! Este segundo ponto pode ser impulsionado pela publicidade dos assuntos.

Assim, a sociedade ajuda a regular o que é de fato importante. Outro interlocutor, brandindo projetos sugeridos desde a transição de governo, que segundo ele não foram realizados, exalta a existência do conselho, embora com ceticismo em relação aos resultados. Vamos acompanhar.

Casa azul

Proporcionar às startups cearenses pontes consistentes para grandes investidores (Leia mais aqui), é missão da aceleradora Casa Azul. Importante contextualizar que a Casa Azul atua não apenas no Nordeste, mas também no Norte do País levando expertise de desenvolvimento em startups e provocando investimentos.

Criar metodologias de acesso a fundos públicos e privados, é uma provocação feita pela instituição que resultará em formas de alavancar possíveis novas grandes ideias, transformando-as em produtos viáveis.

Girls

Os Campi da UFC em Quixadá, Russas e Crateús foram contemplados no projeto do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para incentivo de meninas de ensino fundamental e médio na área de tecnologia.

Os projetos são respectivamente Info Girls, Meninas do Vale e Garotas Tech do Sertão. Alunas do ensino fundamental e ensino médio poderão receber bolsas para conhecerem a área de TI. Contempla também questões étnico-raciais e de gênero, bem como cursos de letramento digital para os professores das escolas atendidas.

Admin 123

Dados divulgados pela Kaspersky afirmam que de agosto de 2023 e julho de 2024, foram registradas 3,9 milhões de tentativas de ataques a dispositivos móveis no Brasil. Representa 7,46 bloqueios por minuto, e representa também um crescimento de 70% se comparado ao período anterior.

Labs de diversas empresas divergem nos números, mas convergem numa coisa: os ataques aumentam ano a ano. Estamos falando de phishing, de fraudes no processo de onboarding, ou seja, usando documentos falsificados obtidos na dark web; ataques de força bruta, em que hackers tentam adivinhar senhas usando programas que fazem milhões de combinações, negação de serviço e outras.

É difícil dar dicas para evitar esse tipo de ameaça. Mas também não facilite usando o Admin123 ou data do próprio aniversário em suas plataformas.

Roadshow

Fortaleza fará parte de um Roadshow de Cibersegurança Industrial promovido pela TI Safe. O evento se sustenta nos muitos dados crescentes de ataques cibernéticos e golpes que assustam essa nossa sociedade digital.

Será dia 25 de setembro e tem como recorte de público, engenheiros de automação, gerentes de TI, gerentes de segurança, CISOs e congêneres. Saiba mais e tenha acesso ao link de inscrição AQUI