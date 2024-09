O que é tecnologia, candidato?

Foto: adobe stock Three white urban CCTV security cameras on clear blue sky background. Protection object.

O fazer político é uma indispensável. Embora esteja na moda demonizar a política, fora dela restam trocas de tapas e cadeiradas. E o fazer político requer dedicação de quase todas as horas de todos os dias. Exige que homens e mulheres estejam se comprometendo com algo, tentando cumprir, cuidando de interesses legítimos, dialogando, fazendo comunicação e pensando na feitura das minúcias burocráticas da própria política. Estou falando das pessoas comprometidas, que são muitas. Sobra então pouco tempo para outros entendimentos.

No debate recém ocorrido para nossa prefeitura, candidato perguntou sobre implementação de tecnologia na área de segurança pública em Fortaleza. Sua estratégia era, independente da resposta, sacar um argumento forte tal qual uma tempestade. Independente do que ouvisse, mirava os seguintes argumentos: “cidade inteligente” e “IA e combate ao crime usando a tecnologia”, asseverou com profundidade instagramável.

Mas, de fato, o que é tecnologia? Bom, câmeras de monitoramento certamente têm tecnologias. No plural. Os softwares que ajudam a câmera a funcionar têm tecnologias, e quem as analisa precisa dominá-las. As metodologias de captura, análise e procedimentos adotados a partir das imagens assentam-se em muitas tecnologias. Os recursos utilizados pelos homens e mulheres nos tratamentos dos dados captados são tecnologias. As formas como são organizados os dados capturados demandam muita tecnologia. Eventuais aplicações preditivas de análise de comportamento, e que podem agir promovendo rastreabilidade de veículos e pessoas após possíveis crimes são conjuntos complexos de tecnologia.

A forma de organização espacial de viaturas e controle de demandas a fim de que sejam realmente atendidas, precisam de recursos de tecnologia. O entendimento de que há tecnologias incômodas a exemplo da miniaturização e maior potência de caixas de som (os paredões e as pavorosas JBL), cujo uso impede centenas de agentes policiais de combaterem crime efetivamente, é puro suco de tecnologia. Controle de ocupação cidadã no cumprimento das regras de ocupação das praças e espaços públicos pode ser implementado com tecnologia.

Trilhas de auditoria para entender de onde vem e para onde vai o dinheiro do crime organizado que quer sequestrar o estado de direito, é tecnologia. Formar milhares de garotos e garotas para que saibam desenvolver e dar manutenção em plataformas e aplicativos é tecnologia social na melhor feitura.

Tecnologia, inovação, portanto se atinge, se conquista, se descobre em um processo lento e caro fundamentado na ciência. É por meio da pesquisa científica, repito, lenta e cara, que um povo se liberta. Não estou falando dessa liberdade falsa, leviana, histriônica que alguns candidatos usam como forma de acesso ao poder. Estou falando da construção de um povo autônomo intelectualmente, que não sirva apenas para adquirir produtos reagindo aos desejos do mercado.

Agora que estamos alinhados, candidato qual sua proposta para o uso da tecnologia em Fortaleza?

GlobalWeb no Ceará

A GlobalWeb anuncia abertura de novo escritório em Fortaleza. Chega com 340 funcionários locais para um portfólio que contempla fábrica de software, manutenção de infraestrutura e implementação de novas tecnologias, segurança web, monitoramento de tráfego de dados inclusive na Deep e Dark web. Tem na carteira de clientes, os bancos BNB e Caixa, a Polícia Militar de São Paulo, Tribunal de Contas da União.