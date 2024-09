Bets + algoritmos: mistura explosiva

Foto: AURÉLIO ALVES Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto

O Banco Central do Brasil divulgou essa semana que apenas no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões via Pix para plataformas de apostas. As transferências têm valor médio de R$ 100. Ainda segundo o órgão, 70% são chefes de família. Portanto, um programa de sucesso, com características de programa de Estado, entre poucos programas que atuam na maior mazela verde e amarela que é a trágica concentração de renda, está sendo usado para desequilibrar ainda mais as famílias mais frágeis. Independente do nível de legalização dos jogos e independente do quanto arrecada o governo, há um abismo anunciado, sinalizado e metrificado para o qual estão sendo empurradas essas famílias. Mas calma que pode piorar: o poder algorítmico de encontrar pessoas, conhecê-las detalhadamente, encaixá-las em níveis reconhecidos de perfis de consumo, de fazer chega o link sedutor contendo a mágica da riqueza fácil, e toda a facilidade de, com dois cliques, se inserir infortunadamente na roda da fortuna via PIX, pode agravar muito mais o problema.

Simpósio sobre aviação

Sitraer significa Simpósio de Transporte Aéreo. É um evento anual organizado pela Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo (SBTA). Esse ano será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro em Fortaleza, no Centro Universitário Farias Brito (FB UNI). Vale ressaltar que aviação é aquele setor cujas pesquisas levam avanços para diversos outros segmentos. Por ser pujante economicamente, é vetor de provocação de novidades. Na fundamentação da escolha de Fortaleza, fala-se em "centro vibrante de desenvolvimento industrial e tecnológico". Cita o Porto do Pecém e, também, significativa movimentação de passageiros e de cargas. Some-se ao ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) em solo cearense e aos bons resultados da educação pública e, creio, podemos ser bons anfitriões. Traz, entre outros nomes, Jurema Monteiro (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Liége Emmerz (Lufthansa), Tiago Pereira (diretor-presidente da Anac), além de Wally Menezes (IFCE) e Tales de Sá Cavalcante (reitor da FB Uni).

Ciclo vicioso, virtuoso e curioso

Solicitação feita ao ChatGPT consome cerca de 10 vezes mais energia do que uma pesquisa padrão no Google. Há uma complexidade do processamento que é distribuído em modelos de IA, a exemplo do ChatGPT. Porque muitos nós dessa imensa rede são acionados para entregar conteúdo e estética, tudo pronto. Enquanto uma busca no Google vai apenas a algum banco de dados, a IA generativa, não só traz informações estruturadas, surpreendentes, como aprende detalhes de usabilidade após milhões de consultas. Isso tudo que você vê com admiração, demanda muito consumo de energia que não vemos com preocupação. Modelos de monitoramento de uso de IA podem reduzir esse consumo em até 20%, usando, vejam só, IA. Um ciclo vicioso, virtuoso e curioso. Se a história não der uma reviravolta, o combustível mais sustentável para equilibrar os pratos dessa balança será o hidrogênio verde. Resumo: olha o Ceará aí.

Sobre Robótica e sustentabilidade

Empresas e Terceiro Setor se juntam em evento para tratar de necessidade crescente: equacionar práticas sustentáveis com a produção de lixo eletrônico. E olhar para modelos de negócios levando em conta desafios globais em sustentabilidade e responsabilidade social. Realizado pelo Instituto Robótica Sustentável, com compromisso da Unifametro e Sebrae, e abordando educação tecnológica e sustentabilidade ambiental, querem usar a reciclagem de resíduos eletrônicos para dar destinação ao que seria lixo. Um hackathon com premiação em dinheiro desafiará o surgimento de boas soluções.