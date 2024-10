Um H-Tec de longo prazo para construir o futuro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 31-05-2023: O ensino das energias renováveis para a formação de mão de obra especializada. Nas fotos, o espaço do SENAI, de ensino de energias renováveis. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo).

O H-Tec é um projeto do governo do Ceará que entregou seis laboratórios prontos para funcionamento nessa semana. O plano prevê um total de 12 laboratórios para capacitação técnica em energias renováveis - diga-se de passagem que energia é um problema global para o qual até a energia nuclear volta a ser potencializada. Receberam o equipamento os municípios de Fortaleza, Quixeramobim, Mauriti, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Sobral.

Essa descentralização tem amplo poder provocador porque, sabemos, desenvolvimento consistente se eterniza quando vem por meio da capacitação da população que passa a ter formas de quebrar os históricos ciclos de pobreza. Quer atender até 2026 um total de 11.550 pessoas, que se multiplicam a partir da empregabilidade cujo efeito chega às famílias. Então fica aqui o registro e o desejo que a sociedade se aproprie desse projeto com grande potencial de atuar no longo prazo, da mesma forma que se apropriou da educação pública de ensino médio. E que ele não seja esquecido, mas sim fortalecido. Dessa maneira, será projeto de estado, e não de governo.



Capital da IA

O inteligente Iracema Digital propõe 5 questões que levariam Fortaleza a ser a “Capital da IA no Brasil”. São elas: a criação de um lócus de estratégia e articulação de ações, adoção de projetos de otimização de serviços da prefeitura com base em inovação (mobilidade urbana, resíduos sólidos, iluminação pública e outros), aceleradora de negócios inteligentes, fábrica de soluções inteligentes, além de cidadania digital e de IA

Em que pese que o foco da provocação é para a Prefeitura cuja disputa final está perto, percebamos que ousadia é, de fato, fermento do desenvolvimento humano, no entanto, a realidade é a base da execução. Seremos a capital da IA no Brasil? No Nordeste? Temos histórico de construção científica para isso? Talvez não, mas podemos melhorar os serviços municipais com base no funcionamento mediado pela tecnologia. E é bom que se diga: como não há mágica, a cada turma que se forma nas escolas de ensino profissionalizante, damos um passo nessa direção.

Perguntei ao Gemini o que é preciso ser feito para uma cidade ser a capital da IA. Ele respondeu que é preciso muito mais que a simples declaração de intenção. Porém, conseguir o compromisso dos dois candidatos que restam no pleito agora, é fundamental para cobrar efetividade do vencedor ao longo da gestão. Diz ainda a IA do Google, que uma capital da IA precisa estar construída sobre: talento, infraestrutura, ecossistema de inovação, políticas públicas e cultura de inovação. Estamos de alguma forma construindo isso? Se sim, é possível acelerar?

Separar as coisas

Dá-se o nome de Fantasy Games às Bets. Mas Bet não é game, embora seja jogo. No jogo das Bets, o apostador serve para perder. O fato das Bets apresentarem conceitos de gameficação, estética sedutora, linguagem digital e usarem algoritmos para chegar às massas, não faz delas parte do mundo dos games. A Lei 14.852 - o Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos, sancionada em maio de 2024, dá sustentação jurídica para os games. Que fique claro isso. O game é uma área que é entendida como cultura e que vem desenvolvendo mercados, sem destruir famílias. Então, é importante separar as coisas, limitando a atuação das Bets e deixando que os games se desenvolvam.

Inventors

A The Inventors é uma startup especializada em inovação educacional. Atua internacionalmente, com atividades em Portugal, Reino Unido, Espanha, Holanda, México e outros. Chega agora ao Brasil, mas aportando no Ceará, onde montará estrutura e fará contratações. A proposta é ensinar por meio depráticas interativas e abordagens inovadoras. The Inventors mira metodologias ligadas à sigla STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) - tudo isso, base de novas invenções que impactam mercado e transformação social além de comportamentos. Em princípio trabalhará com multiplicadores a exemplo de educadores, gestores de escolas e entusiastas da educação.