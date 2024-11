Gente, o melhor dos insumos

Foto: Divulgação Instituto Atlântico é empresa inovadora

O Instituto Atlântico lançou o seu laboratório de Inteligência Artificial durante evento recente. Em sua primeira etapa, abraça instituições parceiras a exemplo da Universidade do Estado do Ceará (UECE), Campus Russas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Contará com "equipamentos de alta capacidade (...) para a realização das pesquisas", diz por meio de sua comunicação. Já avisa que para 2025, outros equipamentos serão adquiridos via editais públicos e projetos de fomento. O projeto concentra 24 cientistas de dados - o mais importante insumo para essa estrada cheia de curvas inesperadas. A propósito começou ontem, 1, o período de inscrições para o novo ciclo do Programa "Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem". Inscrições até o dia 1º de dezembro. O Atlântico é o responsável pela condução da Trilha de Full Stack, que conta ainda com 600 vagas para esse ano.

Certificada

A cearense Hostweb comemora a obtenção da certificação Tier III para seu Data Center no bairro Serrinha, em Fortaleza. O selo assegura qualidade e a alta disponibilidade dos serviços de infraestrutura. Além deste, a empresa também é certificada pela ISO/IEC 27001, que garante que seus sistemas de gestão da segurança da informação estão em conformidade com padrões internacionais. Também recebeu a ISO/IEC 27017, voltada especificamente para a segurança em ambientes de computação em nuvem. A certificação ISO/IEC 27018, por sua vez, é um marco importante para a empresa, uma vez que trata da proteção de dados pessoais em ambientes de nuvem, assegurando que a Hostweb siga as melhores práticas de privacidade e segurança da informação.

Gestão e tecnologia

Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), que é cearense, começa a nacionalização por São Paulo. Apoia-se na inovação e negócios para saúde pública e privada. Mira diversificação de receita também com uma Edtech focada em saúde e outras startups. A instituição mostra que inovar não é apenas fundamentada em bits e bytes. Virou exemplo em 2023 quando foi selecionada entre cerca de 400 projetos, para o Prêmio Criação SUS na categoria Pré-Hospitalar por mudar metodologia de respostas rápidas.

Pliq

A PliQ conquistou o primeiro lugar entre as startups expositoras no Siará Tech Summit. A Einship ficou em segundo e a 704Apps em terceiro lugar. Como prêmio, as três ganharam passagem e credencial para participar do Web Summit Lisboa, de 11 a 14 de novembro a fim de fazer uma imersão no ecossistema de inovação europeu. A PliQ é uma plataforma de gestão da experiência do cliente, e como diferencial oferece ferramentas, incluindo pesquisas, marketing de indicação e dashboards com dados em tempo real. O produto em si é conhecer a jornada do cliente, ouvi-lo, ouvi-la, o que não é simples em um mundo multi-plataforma, com tantas gerações com características próprias de comunicação e diversos hábitos de consumo. O evento também teve um Hackathon, com o desafio de encontrar soluções tecnológicas para melhorar a gestão de recursos compartilhados nas unidades da AcelorMittal Pecém.

Fibra óptica

A Alloha Fibra é a quarta maior empresa em número de assinantes e extensão de fibra óptica do País, e anuncia aprovação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para financiamento no valor de R$ 192 milhões. A linha de crédito vem do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (FUST), e será utilizada para ampliar a cobertura de banda larga fixa em 81 municípios, sendo 16 cidades no Ceará.