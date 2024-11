Digo que estou encantado com uma nova invenção

Foto: Reprodução / Temu Aplicativo chinês Temu chega ao Brasil

Design inclusivo não é um detalhe. E vai demandar muito o setor de TI. Olho, por exemplo, nas gerações que não são nativas digitais. Veja, a forma como os apps e sites são desenvolvidos e a forma de navegabilidade precisará necessariamente levar em consideração o envelhecimento da população e a natural adesão de pessoas com mais idade aos serviços disponibilizados.

Segundo o IBGE, de 2000 a 2023, a proporção de pessoas com mais de 60 anos praticamente dobrou, saltando de 8,7% para 15,6%. Daqui a duas décadas, elas serão a maior fatia da população, representando 28%. E a idade média da população, que era cerca de 28 anos em 2000, subiu para pouco mais de 35 anos em 2023.

Temporário permanente

Acostumamo-nos às notícias sobre contratação temporária no comércio em virtude do fim de ano. Agora é preciso saber que esses movimentos também ocorrem na tecnologia. Fundamentalmente motivados por projetos pontuais como migração de dados ou plataformas urgentes.

Um exemplo desse fenômeno de mercado, é o que acontece com a cearense Moldsoft que está contratando, nada mais, nada menos, que 300 profissionais de TI de todo o Brasil para projeto de cerca de 5 meses. Não duvide se grande parte do temporário virar permanente.

Grupo Utei

A startup Prefeitura Eficiente, do grupo Utei, foi aprovada nas etapas de Inscrição e Seleção da primeira fase do edital do Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), dos Correios. A Prefeitura Eficiente participa com uma solução focada no desafio Geren - Gestão de Engenharia - Projetos, Obras e Manutenção, que visa modernizar e automatizar os processos de engenharia dos Correios, incluindo a manutenção preditiva e corretiva de suas instalações e sistemas.

A proposta busca reduzir falhas operacionais e melhorar a agilidade nos serviços, utilizando tecnologias como automação, inteligência artificial e integração de sistemas.

StartAJE 2024

De 29 de novembro a 1 de dezembro de 2024, a AJE Fortaleza promoverá o StartAJE, um evento de imersão de 50 horas com foco no desenvolvimento de startups inovadoras e sustentáveis. Estamos, portanto, falando da temática ESG (Environmental, Social, and Governance). A ideia é trabalhar temas que dialoguem com a criação de soluções para promover responsabilidade social, eficiência e impacto positivo no mercado.

Tecnova III

A Funcap lança o edital Tecnova III, fruto da parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que mira no apoio ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas consideradas estratégicas, a exemplo de economia do mar, hidrogênio verde, segurança pública,⁠ ⁠saneamento, inteligência artificial, ⁠internet das coisas e outros. Vale para empresas brasileiras sediadas no Ceará. O prazo para envio das propostas e da documentação necessária é até 28/11, o que é bem aí.

Sócio vozão

Na mais recente LIVE do Tecnosfera, disponível no Youtube do O POVO, conversamos sobre os clubes de assinatura. Além da Urbes, uma criadora desse tipo de estratégia de fidelização, participou o representante do “sócio vozão”, um infoproduto sensível pelo fato de lidar com a paixão. Caso se concretize o acesso do clube à série A do brasileirão, todo o braço digital muda. De um jogo para outro, rapidamente. O “sócio vozão” já teve 50 mil usuários. Caiu pra 35 mil. E quer dobrar com o possível acesso à elite do futebol nacional, chegando a 70 mil pessoas.