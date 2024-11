Conhecimento para desenvolvimento

Foto: João Filho Tavares BRASIL, 06-10-2024 Fabrica de Programadores no Fábrica de Negócios (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

A Feira do Conhecimento termina hoje, 23. É realizada pelo Governo do Estado do Ceará e, claro, à frente está a Secitece, que é a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Tem o mérito de ir estabelecendo a regularidade do evento no calendário do estado, das pessoas, de quem gosta de tecnologia ou se envolve de alguma forma com ela: em resumo, todo mundo.

A tradição vem com o tempo de estrada, então o desafio é se manter nela, trazendo um evento atrativo, gerando movimento, interagindo com o ecossistema e se mostrando moderna. Está na oitava edição. O POVO/CBN tem um espaço lá que você poderá visitar.

Produzindo conteúdo, fazendo entrevistas, conversando com as pessoas sobre o que há de melhor: o conhecimento. Tem torneios de Robótica e E-Sports, os concursos Ceará Faz Ciência e Salão do Inventor, além da maior premiação para a Inovação no estado: o Ceará Awards - que é a cereja do bolo.

Fábrica de vencedoras

Os três games premiados na versão 2024 do Fábrica de Programadores foram desenvolvidos por mulheres. Primeiro lugar: Açaí Play. Segundo Lugar: Eco Aventura. Terceiro Lugar: Women in History. O primeiro game foi desenvolvido por Maria Paula Mesquita, de 17 anos, estudante do colégio Christus. Em segundo, Maria Giovanna Siqueira da Silva, da EEEP Aderson Borges de Carvalho de Juazeiro do Norte. Em terceiro lugar, Margarida Ellen Almeida Gomes de Alto Santo que estuda na EEEP Vereador José Batista Filho. Detalhe que não é um mero detalhe: o primeiro lugar de 2022 foi conquistado por uma mulher. Em 2023, também.

WSoET em Fortaleza

O World Summit on Energy Transition (WSoET), a Cúpula Mundial para a Transição Energética, a ser realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Fortaleza, assinou um contrato exclusivo com a Angola Cables e a Energy Telecom para o fornecimento de toda a infraestrutura de internet que será utilizada durante o encontro. O WSoET será híbrido e o sinal para transmissão para o público no estrangeiro falante de inglês, português, espanhol e mandarin (chinês), será assegurado pela Angola Cables, além do sinal interno de wifi.

HMIT

A HMIT Tecnologia é especializada em soluções tecnológicas para gestão de documentos fiscais, e comemora o Prêmio Latin American Quality Awards 2024. Haroldo Menezes, CEO da HMIT, esteve na cerimônia de premiação, cujo teor reconhece a excelência em gestão de qualidade na América Latina. A premiação destaca o compromisso da Qualidade Total. O Latin American Quality Institute (LAQI) explora o tema "A Nova Era da Qualidade: Sustentabilidade, Inovação e Excelência", que evidencia a gestão eficaz entre as empresas do setor.

Black Friday

Estudo revela que 60% dos usuários que possuem aplicativos de e-commerce, a exemplo do Mercado Livre, realizam uma segunda compra durante a Black Friday. O estudo é da Appreach que espera recordes em 2024. Também mostra crescimento de plataformas móveis chinesas no Brasil. Em 2023, a Temu teve um aumento de 450% de usuários ativos mensais. Já a Shein, alcançou a marca de 50 milhões de usuários ativos mensais.

Convergência

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou a segunda edição do Convergência. Com o tema "IA em foco: Inovações que transformam a Justiça", o evento foi realizado na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec). O encontro, que teve a primeira edição em fevereiro deste ano, integrando as comemorações pelos 150 anos do TJCE, abordou temas como robotização e o uso de inteligência artificial no TJCE.