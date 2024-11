Aço e inovação

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Ian Corrêa, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense

O Grupo Aço Cearense, em parceria com o Senai Ceará, abriu inscrições para a 2ª Chamada Open Innovation do Programa Inovar. Busca startups de base tecnológica com trabalhos voltados para a indústria do aço. Atenção para dois desafios contidos no chamamento: Gestão de competências e capacitação na indústria 4.0 e Manutenção 4.0: prevendo o futuro, otimizando o presente.

O edital contempla apoio financeiro não reembolsável de até R$1 milhão, "em forma de cooperação, para projetos com foco em otimização de processos, redução de custos e práticas sustentáveis, fomentando o crescimento econômico e a competitividade da indústria local", diz o grupo. A qualificação vai até o dia 9 de janeiro e segue a clássica e eficaz metodologia de chamar a sociedade para ofertar a solução de um problema oferecendo expertise de crescimento e possibilidade (inclusive remuneratória) de gerar o desenvolvimento da ideia.

Mais mulheres digitais

O Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá realiza ainda neste sábado a 10ª edição do InfoGirl com o objetivo de estimular a adesão de mais mulheres ao setor de tecnologia. O formato é presencial, e faz hoje o benfazejo exercício, e que é também papel da universidade, de abrir as portas para a sociedade. Participarão cerca de 150 estudantes de três escolas da região: EEEP José Vidal Alves de Canindé, EEEP Francisco Paiva Tavares e EEEP Dr. José Alves Da Silveira de Quixeramobim.

Hardware inteligente

O Virtus é um Centro de Competência ligado a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) que trabalha Hardware Inteligente para a Indústria. Pois bem, em parceira com o Ninna Hub, promove um ciclo de conversas. É gratuito e voltado à inovação tecnológica. O primeiro já passou. Foi essa semana, com o tema "Conect.AI Startup: Negócios e Tecnologia em Hardware e Software Inteligente para a Indústria". Há uma programação nacional que planeja a realização de 100 encontros ao redor do Brasil, com foco produtividade e competitividade das empresas.

Cibercrime avança

Um levantamento da consultoria brasileira de cibersegurança, Redbelt Security, mostrou que, em média, há pelo menos 17 tentativas de crimes cibernéticos por hora entre golpes virtuais e tentativas de fraude envolvendo cartões de crédito ou Pix no estado do Ceará. A maioria das tentativas de fraude acontece através do roubo de dados e senhas.

Os crimes mais criativos envolvem engenharia social: ou seja o criminoso usa mensagens de e-mail ou de WhatsApp com conteúdos aderentes às sua preferências, de tal forma que pareçam legítimas para induzir a vítima a clicar em links maliciosos. No todo, o cenário brasileiro é preocupante. Há um aumento expressivo no número de incidentes que afetam empresas de todos os setores.

A Check Point Research também mostra dados. Segundo ela, os ataques cibernéticos no país cresceram 95% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, saltando de 743 para 2.766 incidentes semanais.

A pujança do mercado brasileiro, a digitalização acelerada, uma maior sofisticação das ameaças, uma certa inocência média do povo ao golpe clássico fundamentado nos seus gostos que estão na maior parte explícitos nas redes sociais, e a popularização de serviços de fácil manuseio com o PIX e WhatsApp aprofundam o problema. Importante dizer que diversos "labs" têm seus números. Muitas vezes diferentes. Mas são iguais na leitura de que o cibercrime avança.