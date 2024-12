Palavra do ano. Preocupação do século

Foto: Reprodução/Adobe Stock O celular não deve ser utilizado por crianças em momentos como a alimentação e antes de dormir.

"Brain rot" um termo sobre o qual a Oxford University, que edita o dicionário Oxford, joga luz, uma vez que a escolheu como a palavra do ano, é talvez a preocupação do século. Por meio de uma votação pública, a expressão que significa mente deteriorada, explicita globalmente o que já vemos no nosso entorno. Jovens, crianças dependentes das telas e incapacitadas para a leitura de livros, portanto sem o devido exercício mental, em função da sedução causada pelos desafios, dancinhas e influencers frívolos.

Conteúdos que têm fundamento em uma palavra mágica que parece justificar tudo: engajamento, que é aquele medidor do sucesso de uma rede não importando se para tal veicula violência, sexismo ou crimes contra a humanidade. Pior, nós, os pais dessas crianças não conseguimos lutar contra os algoritmos. E nem temos moral para isso, porque também estamos mergulhados em nossas telas.

Games no Ceará

O Governo do Estado do Ceará anuncia entendimento para o uso do Google Play Academia em iniciativas de educação mas com olhar atento à economia que pode vir do Plano Setorial da Indústria de Jogos do Ceará (Programes CE).

Quer estimular a criação de startups e empresas de tecnologia ligadas ao mundo dos games. Arison Uchôa, responsável pela câmara setorial dos jogos do Ceará, explica que isso dá origem a um plano de trabalho para a criação de cursos e adoção de metodologias vinculadas a Google, a fim de preparar facilitadores e alunos nos conteúdos necessários para trabalhar com as tecnologias Google para Games, além de estabelecer conexão com empresas que atuam na América Latina com programas de aceleração, fundos de investimento em jogos e outros mecanismos para a promoção de projetos e estúdios.

FavTech

O Instituto Pensando Bem, organização dedicada à transformação social da comunidade Vila Velha, realizou o FavTech. Trata-se de uma feira de robótica, na qual foram apresentados projetos desenvolvidos por alunos de instituições como o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), The Human Project, Amontada Valley e a Fundação Deusmar Queirós. Foco na realidade das favelas, incluindo protótipos como elevadores comunitários, medidores de nível de água, carrinhos eletrônicos, entre outros.

Um pra um

A PaGol é uma conta digital com benefícios voltados para o setor de viagens. Reivindica o pioneirismo para a seguinte ideia: um sistema de Pix por meio do qual se acumulam "milhasback". Já a partir deste mês de dezembro, os clientes com o aplicativo PaGol que realizarem qualquer transação no checkout do site da GOL Linhas Aéreas, como passagens aéreas, assento mais conforto, mala extra, serviço pet, entre outros, podem acumular uma milha para cada real gasto. Veja, um para um, desde que o pagamento seja feito via Pix da PaGol.

SebraeLab

Acompanhamento de atividades físicas, apoio psicológico em escolas, recrutamento e treinamento de mão de obra para o varejo, apoio na área jurídica e assessoramento na criação de novas escolas. Essas são algumas das áreas que provocaram soluções no Demoday 2024.2 do SebraeLab de Fortaleza. Espaço de mentoria e crescimento do para startups residentes. Por meio de edital público, startups conquistam três três meses de estrutura para o crescimento.