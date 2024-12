Foto: Vanessa Cordeiro Estudantes de Juazeiro do Norte ganham prêmio

O III Torneio SESI de Robótica - Regional Ceará abriga o Prêmio ArcelorMittal Inovação. Dele, participaram 55 equipes vindas das escolas SESI da Parangaba, da Barra do Ceará, do Centro de Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. O prêmio tem o objetivo de incentivar a criatividade, a solução de problemas e a aplicação de novas tecnologias no campo da robótica.

A equipe Raptors Jr. (SESI Juazeiro do Norte) conquistou a vitória pelo destaque nos critérios Impacto Social e Ambiental; Qualidade do Protótipo e Desempenho; Originalidade e Inovação; Viabilidade Técnica; além de qualidade da apresentação e clareza na explicação do projeto, além do funcionamento.

Parabéns para os e as estudantes. Mas o grande barato aí é a geração de oportunidades. Aproveitar a tecnologia como indutora para descentralizar as oportunidades e formar uma classe média pujante fundamentada na inteligência, no interior do Estado, e assim ajudar a combater a mãe de todos as nossas tragédias: a concentração de renda.

Instituto Atlântico e a Embrapii

Mirando a manufatura inteligente, o Atlântico teve seis projetos contratados - dois deles já concluídos, em cerca de 1 ano de unidade Embrapii.

A instituição acredita que esse foi o fundamento para a já aditivação que amplia o prazo de cooperação de três para seis anos e aumenta o valor destinado a investimentos, de R$ 6 milhões, para mais de R$ 50 milhões.

Além disso, como Unidade Embrapii, o Atlântico passa a integrar a modalidade multicarteira, que permite a execução de projetos também dos programas do BNDES e MOVER (antigo Rota 2030), de apoio ao setor automotivo - o instituto já desenvolve projetos por meio de contratos de gestão e do Sebrae.

Rede social cearense

Afonso Alcântara, cearense, é fundador da Poosting, uma rede social que se propõe a atuar com alguns diferenciais: ser um espaço onde os usuários possam interagir de maneira mais autêntica. Propõe "qualidade das conexões e o bem-estar digital".

Com acesso ainda via WEB e breve no Android e iOS, promete organicidade e "alcance potencial para milhares de pessoas, mesmo sem a necessidade de ter seguidores", a "nostalgia do Orkut" e prioridade para "informações relevantes" além de, muito importante, "menos dependente de algoritmos invasivos".

Com um mês desde o lançamento, a rede social declara a conquista de mais de 100 mil usuários ativos.

IA no IFCE de Maranguape

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançará, no segundo semestre de 2025, curso de Tecnologia em Inteligência Artificial e Tecnologias Quânticas. Será oferecido pela unidade de Maranguape. Presencial e a distância, com duração de dois anos e meio.

O programa abordará temas como Inteligência Artificial Avançada, Computação Quântica e Visão Computacional, preparando tecnólogos com habilidades técnicas, visão estratégica e compromisso ético para atuar em um mercado global competitivo e em constante transformação.

Mundo IGT

Mundo IGT é um jogo do shopping center Iguatemi Bosque no universo Roblox. Criado em maio desse ano declara cerca de 40 mil acessos, cujos jogadores acumulam pontos que podem ser trocados por prêmios reais em suas lojas.

O mundo IGT anuncia cara nova com mapa personalizado com a temática de fim de ano, lobbys decorados de Natal e novos desafios. A gameficação se apoia no conceito phygital, unindo o mundo real e virtual, integrando gerações de forma lúdica e fortalecendo a marca a partir de um universo com 40 milhões de usuários.