Em busca de Govtechs

Foto: Divulgação "Seu médico na palma da mão". Startup Cearense Revoluciona Telemedicina com Serviço Ilimitado para Assinantes e Empresas. Divulgação "A telemedicina permite que nosso consultório esteja na casa do usuário. Oferecemos um atendimento humanizado em qualquer parte do Brasil e do mundo", afirma Luan Max, Diretor de Marketing do DeoVita.

O nome do Programa é Ceará Mais Digital e é um programa de aceleração. Tocado pela Fundação Demócrito Rocha, faz uma provocação pública esperando que as startups com viés "govtech" levantem a mão. Vale soluções que envolvam blockchain, a onipresente inteligência artificial, Big Data.

Atenção para esse último porque transformar grandes quantidades de dados, que temos muito, em informação que leve pragmatismo a uma gestão, que temos pouco, é uma chave para grandes, legítimos e necessários negócios.

A quem será que se destina? O edital diz que "O Ceará Mais Digital levará em conta soluções inovadoras que proporcionem melhoria de produtividade para gestão pública interfederativa, com especial ênfase na gestão fiscal". A solução, portanto, tem que encaixar aí.

O programa premia com acompanhamento e mentoria ao longo de três meses, além de um valor em dinheiro para os três primeiros colocados. Inscrições até o dia 15. Link na coluna que você encontra no portal O POVO.

Pós-graduação e MBA

A Digital College anuncia o lançamento de seus primeiros programas de pós-graduação e MBAs. Em parceria com Centro Universitário Multiversa e certificados pelo MEC, os cursos contemplam Desenvolvimento de Negócios e Inovação para Startups, Inteligência Artificial Generativa e Data Science, Tecnologias de IA para Comunicação e Marketing, Engenharia de Software e Microservices Architecture, Cloud Engineering, DevOps e SRE. Todas as capacitações têm duração de nove meses. Começa no mês de março.

Prefeitura Eficiente

A startup Prefeitura Eficiente usa inteligência artificial para tratar dados geoespaciais. Aliás esse é um bom gancho para registrar que o ouro está mais nos dados, que no algoritmo da IA efetivamente. Pois bem, a Prefeitura Eficiente está entre as três startups selecionadas no Ceará para o edital Otimiza Cortez e Senai/CE 2024 - Somando Energias.

O edital, promovido pelo Grupo Cortez em parceria com o Instituto Senai de Tecnologia do Ceará, aposta no setor de energias renováveis. O produto se propõe a otimizar dados de tal forma que provoque um melhor planejamento de obras contemplando resultado de visitas técnicas, georreferenciamentos, e sensoriamento remoto integrado.

Sobre investimento

Gastos globais com tecnologia devem atingir 5,74 trilhões nesse ano. E eu estou falando de dólares. A estimativa é do Gartner. Aumento de 9,3% em relação a 2024. Foco de investimentos na construção de infraestrutura.

E aí entra a Inteligência Artificial Generativa, que será uma das principais impulsionadoras do setor. Lembrar que O Brasil está avançando na criação de um marco regulatório para a IA, já com aprovação pelo Senado Federal.

Falta a Câmara analisar se concorda com o texto que, entre outras coisas, a classifica por grau de risco em relação à vida humana e aos direitos fundamentais, impõe a supervisão de uma pessoa em atividades "de grande impacto", proíbe o uso no desenvolvimento de armas autônomas, entre outras questões fundamentais. Também cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial (SIA).

A volta da live



Nessa quarta, 15, às 16h, britanicamente, voltam as lives do Tecnosfera. Após breve período de recesso. O internauta pode contar com assuntos menos técnicos, portanto mais leves, cujas abordagens vão do e-commerce aos comportamentos mais afetados pela extrema digitalização da vida. Para assistir é só procurar pelo YouTube do O POVO.