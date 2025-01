Engajar é melhor legislar

Foto: Divulgação O disque denúnicia 1491 recebe relatos de desinformação eleitoral

O Pix que você conhece bem é aquele simples e eficaz processo digital. Alguns toques na tela e a transação está concretizada. Tão fácil, tão simples que toda notícia a respeito, rapidamente se espalha. Pura digitalização da vida. E vai avançar mais porque outros serviços serão incorporados.

É um terreno fértil para inovação, mas também para desinformação - que consiste naquele processo estruturado que torna a prosaica mentira nossa de cada dia, em um modelo de negócio. Negócio que rende dinheiro ou poder, o que dá mais ou menos na mesma coisa.

Taxar o Pix não estava na pauta, mas usá-lo como forma de fiscalizar mais. É o antipático, todavia legítimo papel do fisco. Queiramos ou não. Porém, uma mentira bem organizada originou medo e revolta. Há quem diga que mentira de massa é liberdade de expressão. Só que isso também é uma mentira. E quem mente sabe disso. Sabe e ganha com a prática. O

s governos do mundo estão diante de um grande desafio nessa nova vida digital: compreender e responsabilizar o produtor de desinformação.

Global Game Jam 2025

O Centro Universitário Farias Brito (FB UNI) sedia em Fortaleza a Global Game Jam 2025, maior maratona de desenvolvimento de jogos do mundo, que acontecerá de 24 a 26 de janeiro. O evento será realizado no formato híbrido, possibilitando a participação de desenvolvedores, estudantes, pesquisadores e entusiastas de jogos digitais e analógicos.

As inscrições são gratuitas, e os interessados não precisam ser profissionais da área, apenas possuir algum conhecimento em desenvolvimento de jogos. Durante a Game Jam, participantes formarão pequenos grupos para criar jogos a partir do zero em apenas 48 horas, sendo desafiados a inovar, experimentar e aprender enquanto trabalham em equipe. Os jogos criados estarão disponíveis no site do evento após a maratona.

Capacitação de professores

Parceria entre Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Hub Corredores Digitais, e Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), realizou a segunda edição do Programa Futuros Líderes da Inovação. A capacitação envolveu 328 professores com foco na disciplina Gestão de Startups, já prevista no currículo escolar.

O objetivo é que os professores atuem como agentes de transformação, inspirando os jovens a explorar o empreendedorismo inovador como caminho para o desenvolvimento social e econômico. O conhecimento envolve metodologias ágeis, design thinking e desenvolvimento de modelos de negócios.

Parceria CIEE e Google

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), anuncia parceria com o Google, a fim de ofertar 70 mil bolsas de estudos gratuitas para os cursos de "Fundamentos da Inteligência Artificial", "Google Prompting Essentials", "Cibersegurança, "Marketing e E-commerce", "Suporte de TI", "Análise de Dados", "Gestão de Projetos", "UX Design" e outros. As bolsas são obtidas através da plataforma Coursera e ao final de todos os cursos, o aluno recebe Certificação Profissional Google.

Durante o processo é possível contar com suporte da equipe de monitoria do CIEE para tirar dúvidas. É a partir dos 16 anos.

Leão Tech

O projeto Leão Tech é uma parceria entre o programa social Bemtricolor, do Fortaleza Esporte Clube, e a Digital College. Tem foco na capacitação tecnológica de jovens de baixa renda. O curso é totalmente gratuito e oferece uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado de tecnologia.

As inscrições para a segunda turma estão abertas até o dia 30 de janeiro de 2025. As aulas da segunda turma ocorrerão entre 3 e 24 de fevereiro de 2025, às segundas-feiras, com encontros presenciais na sede da Digital College, no Pici. O curso é exclusivo para beneficiários do programa Bemtricolor.