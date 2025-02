Um mundo novo com problemas antigos

Foto: Reprodução/ Handout / NOAA/NASA / AF Um chip que avança a compreensão sobre um mundo novo

.

A Microsoft anuncia a criação do Majorana1. Trata-se de um novo chip que traz avanço para a computação quântica. Tá, mas o que isso significa? Para entender é preciso saber que um mundo novo tem novos nomes e novas expectativas. Você vai ouvir falar em "qubit", que neste novo universo, pode ser comparado ao bit da computação tradicional. Não, não é fácil. E tem muito mais para você que ainda não desistiu de ler essa nota.

A Microsoft também avisa que passaremos a falar sobre "topocomputadores", onde, segundo ela, surge uma categoria especial de matéria. Nem sólida, nem líquida, nem gasosa. Ué, o que é então? É justamente o tal do estado topológico. O Professor Raimundo Costa, da Funcap, diverge: "Estados topológicos de matéria ainda pertencem ao estado sólido, mas possuem propriedades exóticas", explica.

Na prática a Microsoft promete um material capaz de permitir chips com design inovador, menor, mais rápido, mais resistente, mais estável, cabendo em 0,001 milímetro. Enfim, competência humana em busca das maravilhas da tecnologia, contrasta com a falta de motivação para resolver o básico: fome, dependência química, saúde mental, proteção para todos e respeito mútuo.

Os finalistas

O Programa de Aceleração Ceará Mais Digital, que fez seleção a partir de Chamada Pública para acelerar 10 startups, sediadas no Ceará, tem foco no desenvolvendo de soluções (independente do estágio de maturidade) para gestão pública municipal, com ênfase em gestão financeira/fiscal, ou para as áreas de educação, saúde, infraestrutura, conservação de bens públicos e saneamento. Pois bem, saiu o resultado.

Parabéns para 4education, Acqualog, Atena Health, Georg.ia, IA.ISolutions, NeoTalk de Fortaleza. De Juazeiro do Norte, ganharam Gestão Inteligente de Resíduos e Sued Ficha Técnica. Bean Softwares do Eusébio, também foi selecionada, além da SeeWay de Limoeiro do Norte.

Ninna Open Day

Terça-feira (25), o Ninna Hub realiza o Ninna Open Day. Gratuita, a 9ª edição recebe profissionais e empresas para debater o tema: "Impulsione sua carreira e negócios com projetos e desenvolvimento de produtos". Puxam a discussão, Cristiano Oliveira, presidente do PMI-CE (Project Management Institute), e Ana Tereza Pacheco que é Product Manager na Agenda Edu — plataforma educacional que facilita a comunicação escolar.

Importante perceber que grandes ideias são importantes, mas transformá-las em produto é quase uma arte. Arte de desapego, de criatividade, de incorporação de novas camadas, de repertório. Compreender do que se trata um infoproduto é importante, porém saber onde naufragaram outras possibilidades é fundamental.

Serviços públicos digitais

A 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA) da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) ocorrida em Fortaleza essa semana, reuniu dirigentes de empresas estatais de TIC, especialistas e empresas líderes do setor para provocar a respeito de algo vigoroso e cheio de oportunidades: o imenso mercado que está contido na gestão e criação de serviços públicos digitais.

Não à toa estiveram 3S, Cisco, Fortinet, Digix, Az, Positivo, Serpro e Etice.

Mais interesse

Winnin é uma plataforma que usa IA para mapear tendências culturais captadas do consumo de vídeos, lançou relatório repleto de análises. Veja: entre janeiro/2023 a novembro/2024, os termos "Privacidade e Proteção de Dados" tiveram uma ascensão relevante de interesse, totalizando em redes como TikTok, Youtube, Instagram e Facebook, mais de 3 bilhões de visualizações e mais de 149 milhões de engajamentos totais.