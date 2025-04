Melicidade, uma cidade pequenina

Foto: Hamilton Nogueira Melicidade, a cidade profissional do Mercado Livre

A cidade é, sem dúvida, uma das maiores, senão a maior invenção da humanidade. E embora Fausto Nilo a tenha relacionado à felicidade, colocando-a numa projeção afetiva uma vez que “pequenina, uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina”, ela também pode ter foco e objetivo na produtividade.

Porque em uma metrópole de estratégias, a retenção de talentos precisa de um bairro destacado. Arborizado, agradável, fluido, funcional, dentro do qual as pessoas se sintam bem. Porque senão, manter um profissional vira guerra de preço e torna-se bolha. O resultado é sempre ruim para todos.

A “Melicidade” é a cidade profissional do Mercado Livre, que visitei a convite da empresa essa semana. Fica em Osasco (SP) e se propõe a ser um lugar em que a pessoa quer estar. Tem academia moderna, ilhas de café e lanches rápidos, um carrinho com o “Pudim dos Deuses” em um corredor, um trailer grande com boa comida, praças, muitas salas de reunião convidativas, espaço para caminhar, bom tratamento acústico, um anfiteatro, refeitório, muitos sofás e poltronas. Muitos mesmo, em todos os lugares. Enfim, muita ambiência para abrigar 2,7 mil funcionários em 3,3 mil metros quadrados e um propósito: desenvolver tecnologia.

A propósito o Mercado Pago, que é um banco digital do Mercado livre, obteve sua licença para virar banco em 2018. Declara faturamento 24 bilhões de reais no ano de 2024 e 61 milhões de usuários. Quer ser o mais relevante da América Latina. Com a filosofia do cofrinho da infância: não tem valor mínimo, fácil manuseio, intuitivo, a segurança que é possível diante da complexidade do mundo cibernético bancário, sem prazos de retenção, popular, de rápido acesso. Só que com CDI a 112% e cashback automatizado.

AutoCID

O Hapvida apresenta a ferramenta AutoCID, um sistema inteligente que auxilia médicos na classificação de doenças durante as consultas de urgência. O benefício declarado é a otimização do tempo de atendimento e melhoria na qualidade do cuidado prestado ao paciente. Cabe à plataforma AutoCID a análise das informações de anamnese inseridas pelos médicos, cujo retorno traz os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) condizentes ao quadro clínico. Com isso, os profissionais de saúde conseguem economizar tempo. O diagnóstico, propriamente dito, continua de acordo com a expertise humana.

Corredores Digitais

Os Corredores Digitais – hub de inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), realiza a segunda edição da Trilha da Inovação, projeto itinerante que percorrerá as 14 macrorregiões do estado promovendo o surgimento de novas startups e despertando os talentos empreendedores. Esse ano já estiveram no Sertão de Sobral, Litoral Oeste/Vale do Curu, Maciço de Baturité e Sertão dos Inhamuns. Quer ainda em abril chegar ao Vale do Jaguaribe e Litoral Leste.

Prolins com inteligência artificial

A Prolins, empresa cearense de tecnologia, anuncia o lançamento da Prolins IA. Trata-se de uma nova solução com foco em inteligência artificial para automação de comunicação e processos empresariais. Promete: redução de até 70% dos custos operacionais com automação de processos; aumento de produtividade; decisões mais estratégicas e redução do tempo médio de respostas em até 90%. A Prolins se apresenta como uma empresa com mais de mil projetos entregues, atuação de cerca de 100 profissionais no país e no mundo, com mais de 200 clientes.