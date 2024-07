Onde estão os restaurantes chamados de Peixadas?

Foto: Aurelio Alves As Peixadas representam o sustento das famílias e a resiliência de um povo que transgrediu a seca

A partir da década de 1960, a Beira Mar começou a se tornar um pólo gastronômico, concentrando restaurantes como a Peixada do Expedito, a Peixada do Alfredo e a Peixada do Meio, especializados em pescados, característica da cultura alimentar do litoral cearense. Essa paisagem gastronômica fez parte da memória da cidade de Fortaleza, mas não é mais a mesma. Escutei pessoas saudosas sobre um tempo em que havia restaurantes espalhados pela cidade, como o Albertu's na Barra dos Cear e o clube BNB, que tinham uma boa peixada, convite para frequentar o lugar com o dia certo.

Restaurantes denominados de "Peixadas" geralmente tinham um cardápio à la carte com peixe à delícia, posta de peixe no molho de camarão, caldo de peixe, bolinha de peixe, entre muitas outras preparações clássicas e inovadoras, que não tiravam o protagonismo da peixada, a comida de uma panela só, feita de forma tradicional por pescadores embarcados. Tia Nilza, cozinheira reconhecida no Ceará, atenta que a posta de peixe cozida na "água grande" com batata, cebola, pimentão, leite de coco, cheiro verde e ovos feita pelos jangadeiros passou a fazer parte dos cardápios dos restaurantes.

O Ceará, terra da luz, tem os jangadeiros como parte importante na história da abolição da escravatura, devido a Greve dos Jangadeiros, em 1881, e na influência das nossas práticas alimentares. Conforme Mauro Gonçalves, responsável com sua família pela Peixada do Meio, "a peixada está para o jangadeiro, assim como a carne de sol está para o vaqueiro". Relembrou que até meados de 1990 compravam os pescados das embarcações artesanais que chegavam no Mucuripe, mas depois a demanda aumentou com o funcionamento de 3 turnos. A Peixada do Meio começou a abrir também nas madrugadas, recepcionando os clientes com o famoso e quente caldo de peixe.

Em Lima Campos, no Icó, a construção de um açude potencializou a piscicultura, promovendo as Peixadas de Lima Campos, tradicionais restaurantes que começaram com pratos feitos de tucunaré. Atualmente, servindo outras espécies, a peixada é formada de postas cozidas, filé frito e peixe inteiro frito, acompanhados de arroz branco, baião de dois, pirão e vinagrete. As Peixadas representam o sustento das famílias e a resiliência de um povo que transgrediu a seca com um símbolo da abundância de água.

Pesquisa

Na década de 1960 e 1970 já se iniciava um polo gastronômico na Beira Mar, com restaurantes como Seu Expedito, Seu Alfredo, casas especializadas em peixes, típico do litoral cearense. A Peixada do Meio (era do Alfredo Gurgel) inaugurou em 1973, ficava entre duas Peixadas chamadas de Alfredo, pessoas diferentes. Café Cearazinho, no centro da cidade, na rua Guilherme Rocha. Os peixes eram comprados pelos jangadeiros que vendiam na praia da Beira Mar . Havia dois cozinheiros: José Armando, Messias e Luiz eram cozinheiros destacados para fazer somente as peixadas, carro chefe da casa.

Até a década de 1990 ainda era possível comprar o pescado dos jangadeiros do Mucuripe

Na década de 1980, a Peixada do Meio começou a ser referência na madrugada de Fortaleza, oferecendo o caldo de peixe muito quente. Outras peixadas, o Macdonalds e as padarias também começaram abrir nas madrugadas.

História do jangadeiro

Alfredo Lousada - Peixada do Alfredo

"A peixada está para o jangadeiro, assim como a carne de sol está para o vaqueiro"

big surpresa, peixada de filé, peixada com posta, filé com molho de camarão, peixe ao molho de camarão, caldo de peixe

Os peixes caudalosos

Receita tia Nilza: peixe feito na água grande, água, cebola, pimentão e leite de coco. Acrescentava batata, ovo, pimentão e cheiro verde. Com essa água se fazia o pirão.

Hoje, coloca creme de leite.

Cardápio: peixe frito, peixada e peixe à delícia

- BNB

- ⁠Peixada do Meio

- ⁠Peixada do Alfredo. A cozinheira era Dona Nair. Começaram a cozinhar num fogão à lenha. Dizem que o Edson Queiroz era o cliente, que deu o primeiro fogão.