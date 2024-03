Guilherme não descarta consenso no PT sobre pré-candidatura em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Guilherme Sampaio, deputado estadual em exercício

Presidente do PT em Fortaleza e um dos pré-candidatos do partido para concorrer à Prefeitura, Guilherme Sampaio não descartou haver consenso em torno de um nome antes ou mesmo durante o encontro municipal.

Para o deputado estadual em exercício, o debate que o PT vem fazendo desde o ano passado é maduro e tem trazido frutos. A escolha unânime pelo método de encontro partidário foi um indicativo dessa maturidade.

“Isso começou em novembro. Estávamos em busca do aprofundamento do diálogo e do consenso. O consenso que fosse possível, por isso chamamos de consenso progressivo. Até aqui nós chegamos nesse ponto (acordo em torno do método), eventualmente, a partir daqui nós podemos avançar ainda mais no consenso”, ressaltou Guilherme.

Mesmo com datas já estabelecidas para o encontro, Guilherme disse acreditar na boa conversa e que toda a construção que vem sendo feita desde novembro permite acreditar nessa possibilidade de um nome em acordo com os outros pré-candidatos.

“Do jeito que lá atrás nós chegamos consensualmente à ideia de que era importante adiar, para conversar mais e agora a ideia de que era possível fazer o encontro, mais na frente quem sabe a gente possa convergir, antes do encontro acontecer ou no próprio encontro, para um determinado nome de um candidato ou uma candidata”, disse o deputado estadual.

Classificando todo o processo decisório de “muito responsável, qualificado e maduro”, Sampaio ainda guarda esperança de conseguir chegar ao nome de um pré-candidato sem precisar “dividir” o partido.



Por Yuri Gomes, especial para O POVO