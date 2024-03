Camilo e Ciro se enfrentam no Cariri

Foto: Divulgação Camilo e Elmano

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) cumprem agenda hoje pela manhã no Cariri. O petista faz o lançamento de pré-candidaturas de nomes governistas para municípios da região, entre os quais o do deputado estadual Fernando Santana (PT), que concorre à sucessão de Gledson Bezerra (Podemos) em Juazeiro do Norte. Na cidade, Camilo, o deputado federal José Guimarães, o dirigente estadual Antônio Conin Filho e o governador Elmano de Freitas tentam mostrar força na corrida de 2024. No mesmo horário (8 horas), mas em Barbalha, Ciro e o ex-prefeito Roberto Cláudio participam de coletiva para avaliar planos pedetistas na localidade.

Do PT ao PDT

De Barbalha, Ciro e RC seguem para Abaiara, onde filiam ao PDT o prefeito Afonso Tavares, hoje no PT. O ato é simbólico para o bloco trabalhista, que pretende fazer frente ao avanço de candidaturas apoiadas por Camilo.

Disputa

À coluna, o deputado e dirigente nacional do PDT, André Figueiredo, confirmou que a legenda vai indicar candidato a vice na chapa encabeçada por Gledson, que pleiteia novo mandato. O nome já está escolhido: "Será Diogo Machado".

Filiação

Do lado do PT, além do evento em torno da pré-candidatura de Fernando Santana em Juazeiro do Norte, o partido vai anunciar a filiação de Ilo Neto, que deixa o PSB para ingressar na sigla de olho na briga pela Prefeitura de Iguatu.

Ato

"Depois vamos ter um ato de filiação de Ilo dia 30/3", disse Conin à coluna. Para o petista, cumprida essa etapa, Ilo vai estar "credenciado a ser um candidato" ao Executivo iguatuense. "Sim, é uma opção nossa", acrescentou.

Maracanaú

Preterido na definição de candidato do PT em Maracanaú, o deputado estadual Júlio César Filho recorreu ontem contra aprovação de uma resolução do partido, que resolveu apoiar a reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil).

Nacional

Em conversa com a coluna, o parlamentar criticou a decisão da executiva da agremiação e prometeu acionar instâncias local e nacional. No município, membros do PT integram a gestão de Pessoa, que é próximo de Elmano.

Projeto contra importunação

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) apresentou projeto de lei que institui a obrigatoriedade de "afixação de placas informativas contra o assédio e a importunação sexual em elevadores de prédios privados, comerciais, residenciais e órgãos públicos".

Refeitório

A UFC negou que "incidentes envolvendo o fornecimento de refeições no Restaurante Universitário em Fortaleza" tenham relação com a greve dos servidores técnico-administrativos em educação, deflagrada na última semana.

Incidentes

Conforme a instituição, foi convocada "reunião extraordinária presencial com a empresa fornecedora para demandar explicações a respeito do ocorrido". Nela, expuseram-se "possíveis penalidades previstas em contrato".

Catanho



Pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) se reuniu ontem com Camilo Santana em Brasília, no primeiro encontro de sua agenda de concorrente ao Executivo. Catanho saiu de lá com a promessa do ministro da Educação de priorizar a disputa na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.