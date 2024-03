Greve de servidores da UFC afeta restaurante universitário

Foto: Yuri Gomes - Especial para O POVO Greve de servidores afeta RU da UFC e estudantes reclamam

A greve dos servidores técnico-administrativos (TEAs) da Universidade Federal do Ceará (UFC) tem causado impacto para os estudantes da instituição. O Restaurante Universitário (RU) foi afetado pela paralisação.

Estudantes reclamam da diminuição do número de filas de acesso. No RU do Campus Benfica, normalmente duas filas dão acesso ao restaurante, enquanto no Pici esse número chega a três. Com a diminuição, o contigente de pessoas e o tempo de espera nas filas aumentou.

Na tarde dessa quinta-feira, 21, muitos estudantes ficaram horas na fila sem a certeza de que teriam refeição. No Campus do Pici, alguns relataram que faltou a proteína durante o almoço.

Já no Benfica, em determinado momento apenas a opção vegana estava sendo ofertada pelo RU.

Em documento, a coordenadoria do RU informou sobre o funcionamento. Do dia 18 de março até 1º de abril, de 50% a 70% das filas de acesso ao restaurante serão mantidas.

A partir do dia 2 de abril, o fornecimento de refeições será feito somente para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Fato apontado por estudantes como dificultador para o andamento normal das aulas.

Ainda sem certeza de paralisação por parte dos professores, que aprovaram o estado de greve e terão um plebiscito em abril para decidir sobre a efetivação da greve, os alunos da UFC vivem incerteza sobre o semestre.

A paralisação dos servidores ainda interrompeu as publicações no site e em redes sociais. Os discentes da instituição não conseguem acessar nem sequer o cardápio das refeições diárias fornecidas pelo RU.

A categoria dos técnico-administrativos buscam melhorias salariais, além de mudanças no plano de cargos e carreiras.

Oferecendo cerca de 15 mil refeições diárias, o RU da UFC é um importante meio de incentivo à permanência dos estudantes na universidade.

Yuri Gomes, especial para O POVO