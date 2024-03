MPCE define lista de candidatos a desembargador

Foto: Divulgação/MPCE Fachada da sede do Ministério Público do Ceará (MPCE)

O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará (MPCE) define hoje, em sessão a partir das 8 horas, a lista sêxtupla de candidatos a uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado (TCJE). Do rol de oito concorrentes à cadeira, o MPCE irá afunilar para seis nomes. Estão no páreo sete procuradores e apenas um promotor, Agostinho Oliver Ramos Teles, do Núcleo de Recursos Criminais da instituição. Os procuradores são Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Léo Charles Henri Bossard II, Luciano Percicotti Santana, Luiz Alcântara Costa Andrade, Luzanira Maria Formiga e Marcos William Leite de Oliveira.



Lista

Depois de elaborada, a lista sêxtupla é encaminhada ao TJCE, cujo pleno reduz o número de postulantes de seis para três. Só então essa lista tríplice é enviada para escolha do governador Elmano, a quem cabe bater o martelo.

Favorito

A coluna apurou que o procurador Marcos William Leite de Oliveira, que coordena a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), é o favorito para integrar o colegiado de magistrados do TJCE.

Por fora

Outros nomes, contudo, despontam na corrida pela vaga destinada ao chamado quinto constitucional. O atual vice-procurador-geral da Justiça, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, é um desses quadros com mais chances de sucesso.

Vaga

A cadeira no TJ foi aberta com a aposentadoria, em março último, do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Outra, porém, logo deverá ser preenchida: a do hoje ministro do STJ Teodoro Silva Santos, ex-TJCE.

Evandro

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) costura apoios às vésperas do fim do prazo para inscrição de chapas que vão definir o nome do representante do partido na sucessão de José Sarto.

Evandro II

Nesta quarta-feira, 27, último dia para a inscrição, a chapa dos ex-deputados Acrísio Sena e Professor Pinheiro e do deputado federal José Airton Cirilo oficializa endosso ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Foto: Divulgação Beatriz Silva de Souza

Ativista cearense

A fotógrafa cearense Beatriz Silva de Souza, 19, foi selecionada para concorrer ao prêmio Megafone Ativismo de "jovem ativista" em 2024. Entre as instituições que realizam o concurso, estão a WWF Brasil, a Engajamundo e a Sumaúma Jornalismo.

Medicina

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou ontem em Brasília o ato de autorização para o curso de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a ser sediado em Baturité.

Educação

Ao lado do prefeito do município, Herberlh Mota, da secretária-executiva Izolda Cela e da senadora Augusta Brito, Elmano anunciou que 15% das vagas serão reservadas a alunos de escolas públicas da região do maciço de Baturité.

Medalha da Abolição



Mais importante comenda do Ceará, a Medalha da Abolição será concedida a Camilo Santana, titular do MEC; Luiz Carlos Barreto, cineasta; Lira Neto, escritor e jornalista; dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte; Ana Lúcia Bastos Mota, empresária; e à Congregação Franciscana de Canindé.