Evandro soma apoios petistas na reta final

Foto: AURÉLIO ALVES CHOROZINHO, CEARÁ, BRASIL- 19.03.2024: Evandro Leitão. Governo do estado do Ceará lança planos de investimento do meio rural. (Foto: Aurélio Alves)

Um dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão acumula apoios na legenda às vésperas da data final de inscrição de chapas, etapa que se encerra hoje, e da votação para escolha de delegados, prevista para 7 de abril. Das sete chapas que devem se apresentar para o encontro que vai escolher a candidatura do partido, o presidente da Assembleia Legislativa teria a adesão de quatro delas: uma encabeçada pelo deputado federal José Guimarães; outra por José Airton Cirilo, Acrísio Sena e Professor Pinheiro; uma terceira mobilizada pelo pré-candidato a vereador João Aglaylson Figueredo; e uma quarta organizada pela corrente Levante Popular.

Disputa

Há ainda três chapas na corrida interna: a da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins; a do deputado estadual em exercício e dirigente municipal petista Guilherme Sampaio; e a da deputada estadual Larissa Gaspar.

Dúvida

Cotado como um dos quadros para a briga pelo Paço Municipal, o ex-deputado e assessor do Governo Artur Bruno também deve se alinhar a Evandro Leitão, retirando-se da dinâmica partidária entre hoje e o dia da votação (7/4).

Polarizado

Embora o modelo do encontro permita o engajamento de outros atores, a queda de braço no PT se dá principalmente entre Luizianne e Evandro, que duelam pela primazia de representar a agremiação na sucessão de José Sarto (PDT).

Equilíbrio

Nesse jogo de forças, o grupo de Guilherme Sampaio terá papel decisivo. A preço de hoje, nenhum bloco isoladamente dispõe de maioria no colegiado municipal petista. Para vencer, então, os pretendentes têm de fazer alianças.

PDT

O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) entrou com ação judicial contra decisão da executiva do partido que o afastou do comando pedetista em Aracati. O recurso já está sob análise da juíza Ana Raquel Colares dos Santos.

Peleja

À frente do PDT-CE, Flávio Torres vem reavendo diretórios para o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio. Aliado de Cid, Bismarck é um dos parlamentares que receberam carta de anuência para deixar a sigla.

Vice em negociação

De saída do Governo para concorrer à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) tem se dividido entre duas tarefas: organizar as atividades para quem vai sucedê-lo (senadora Augusta Brito) e articular o nome para vice na chapa, ainda em aberto.

MPCE

O Conselho Superior do MPCE definiu ontem a lista sêxtupla de candidatos para vaga de desembargador do TJCE, que agora vai reduzir o rol de nomes para apenas três. Depois disso, o trio é submetido ao crivo do governador Elmano.

Nomes

Estão na lista os procuradores Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Leo Charles Henri Bossard II, Luiz Alcântara Costa Andrade, Luzanira Maria Formiga e Marcos William Leite de Oliveira.

Horizontais_

Cenário em Caucaia está embolado: MDB não abre mão de candidatura, tampouco o PSD, que faz oposição a Vitor Valim (PSB), um dos fiadores do nome de Catanho na cidade. Todos da base, esses partidos ainda não chegaram a entendimento sobre a construção de chapa. Do outro lado, a oposição ensaia uma grande aliança.