Campus no Acquario vai custar R$ 60 mi

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Acordo possibilita a instalação do Campus Iracema no local onde ficaria o Acquario

O novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) na Praia de Iracema deve ter custo aproximado de R$ 60 milhões, entre adaptação de estruturas e ampliação de obras para a construção do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). Localizado no espaço do antigo Acquario Ceará, projeto idealizado no governo de Cid Gomes e jamais concluído, o campus tem como referência o valor do projeto de uma unidade do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) no Campus do Pici, de quatro anos atrás. À época, os gastos eram estimados em R$ 46 milhões. Atualizando-se a cifra da mão de obra, além da oneração de outras rubricas, a UFC chegou ao patamar atual de R$ 60 milhões.

Dinheiro I

Embora preveja o valor para o Campus Iracema, a UFC só terá de fato ciência do custo preciso das obras do novo equipamento após exame das condições das construções e benfeitorias que foram erguidas como parte do Acquario.

Dinheiro II

A universidade também conta com injeção de recursos do Ministério da Educação (MEC), chefiado por Camilo Santana, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Educação, no qual o projeto foi contemplado.

Do TJCE...

A coluna apurou que Teodoro Silva Santos, empossado como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2023, deu entrada no pedido de aposentadoria como desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) do Ceará, do qual era membro.

... para o STJ

Por nota, o TJCE confirmou a informação, afirmando que o "pedido está sob análise da Consultoria Jurídica do Tribunal". O magistrado foi escolhido para o STJ em agosto como um dos quatro nomes de lista formada pelo pleno.

Sarto

Candidato à reeleição, José Sarto (PDT) reuniu ontem lideranças partidárias para discutir formação de chapa. Como a coluna havia antecipado, o gestor deve ter apoio de dez legendas, com pretensão de eleger 30 vereadores.

À mesa

Estiveram presentes à rodada com Sarto dirigentes de PSDB, Cidadania, Mobiliza, PMB, PRTB, DC, Avante, PRD e Agir. Além do gestor, participaram o ex-prefeito Roberto Cláudio e o coordenador de articulação do Paço Elpídio Moreira.

Aniversário da Estação

A Estação das Artes chega a dois anos de atividades com programação de aniversário diversa. Nesta sexta, 29, apresentam-se o DJ Darwin Marinho, Letrux e os DJs da Festa Lá em Cima, com shows gratuitos a partir das 18h. O evento segue até domingo, 31.

Não esquecer

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) e o Memorial da UFC promovem na segunda-feira, 1º de abril, o evento "64 - razões para não esquecer", com mesas de debate a partir das 9 horas, no auditório da reitoria da universidade, no Benfica.

1964

Pela manhã, a programação é aberta com a mesa "O golpe de 1964 e seus impactos na UFC", com Cesar Barreira, Helena Serra Azul, Valton Miranda e Maria Luíza Fontenele. À tarde, o tema é "O que resta do golpe? De 1964 a 2024".

Horizontais_

Entre os dias 28 e 31/3, a Caixa Cultura de Fortaleza apresenta o espetáculo "Estrelário", da Edisca. A coreografia é de Dora e Gilano Andrade. Apresentações de quinta a sexta, às 20 horas, e de sábado a domingo, às 17h e às 19 horas. Ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada).