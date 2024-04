Sarto enfrenta gargalos para fechar chapa

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto (PDT)

O clima na base do prefeito José Sarto (PDT) é de apreensão. Na reta final do período da janela partidária, que se esgota em 5/4, alguns ajustes ainda estão sendo conduzidos para fechar o desenho da chapa de vereadores. Essa demora, contudo, tem causado preocupação entre parlamentares. A coluna apurou que, entre os pontos de tensão, há a necessidade de acomodação de nomes de pré-candidatos cuja intenção de ingresso no PDT foi manifestada somente agora, a poucos dias do prazo derradeiro. O problema, segundo pedetistas, é que essa inclusão de última hora altera o cálculo que cada pretendente já havia feito em relação à quantidade de votos necessária para se eleger.



Matemática

Para muitos candidatos, qualquer mudança na formatação da chapa a esta altura, se não for bem alinhavada, pode custar uma vaga na Câmara de Vereadores no pleito de outubro. É esse desenho que vem sendo feito com cuidado.

Montagem

A expectativa, dizem membros da base, é de que o prefeito anuncie ao menos uma parte da chapa na quarta ou quinta, deixando o restante da composição para o dia seguinte, caso a articulação demande mais tempo do gestor.

Na conta I

Não é só o PDT que faz contas. No PT, os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza colocam seus votos na ponta do lápis. Aliados de Evandro Leitão, por exemplo, projetam que ele tenha bom número de delegados, mas não a maioria.

Na conta II

Alguns estimam metade dos 200 ou algo um pouco abaixo disso. O entendimento é de que a manutenção de todas as chapas (sete ao todo) até a disputa no domingo (7/4) vai fragmentar mais o cenário, tornando-o imprevisível.

Lista

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) já tem data para reduzir a três nomes a lista sêxtupla de candidatos do Ministério Público (MPCE) a uma vaga de desembargador: dia 11 de abril, a partir das 14 horas, por videoconferência.

Nomes

Estão no páreo os procuradores Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Leo Charles Henri Bossard II, Luiz Alcântara Costa Andrade, Luzanira Maria Formiga e Marcos William Leite de Oliveira.

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes (PSB)

Cid em agenda no Iguatu

O senador Cid Gomes (PSB) tem compromisso no município de Iguatu na próxima quinta-feira, 4, durante ato de filiação do empresário Sá Vilarouca, que deixou o PT para embarcar na legenda socialista, pela qual vai postular o cargo de prefeito.

Licença

A senadora Augusta Brito (PT) protocolou ontem ainda o seu pedido de licença por motivação pessoal pelo prazo de 120 dias. Segunda suplente, a assessora do MEC Janaína Farias (PT) assume o exercício do mandato até julho.

Comitiva

O evento de posse de Janaína, aliás, está se convertendo numa cerimônia de demonstração de prestígio, com presença esperada de lideranças políticas, entre as quais estão Camilo Santana, Elmano de Freitas e José Guimarães.

Lula no Ceará



O presidente Lula visita o Ceará na sexta, 5, num momento de queda de braço no PT e de disputas na base do governador Elmano, além das rusgas públicas entre dirigentes de peso, tais como Cid e Guimarães. O local da agenda do petista parece ter sido escolhido a dedo: Iguatu, onde o partido está em pé de guerra.