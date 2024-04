Dalila, Ozires, Elpídio e mais 8 deixam o Paço

Foto: Reprodução Dalila Saldanha

A dois dias do fim do prazo para desincompatibilização, alguns nomes da gestão do prefeito José Sarto (PDT) estão de saída, entre eles Dalila Saldanha (Educação), Ozires Pontes (Esportes e Lazer) e Elpídio Nogueira (Cultura). Um dos quadros de destaque do Paço, Dalila deve se candidatar a uma vaga na Câmara, assim como Elpídio, irmão do chefe do Executivo e já detentor de assento no Legislativo. Filho do ex-senador Luiz Pontes, Ozires é pré-candidato à Prefeitura de Massapê - pela lei eleitoral, não precisaria deixar o cargo agora, mas prefere antecipar desembarque para se dedicar à articulação. Além do trio, outros oito secretários de Regionais esvaziam as gavetas no governo pedetista.

Reforma I

Como parte do movimento que antecede a reforma do secretariado, o governo Sarto convocou para hoje reunião com titulares de Regional, e não somente aqueles que vão se desligar. A intenção é costurar a sucessão nos postos.

Reforma II

A organização do encontro com os secretários partiu da chefia do gabinete, que tem conduzido as tratativas com os gestores na reta final da janela partidária. Para alguns, inclusive, essa situação estaria gerando incômodo.

Espera

Com adesão já avalizada pelo PT, o vereador Júlio Brizzi (PDT) ainda pondera o cenário antes de decidir. Dirigente petista, o deputado Guilherme Sampaio afirma ter "expectativa de que a filiação se concretize até o fim da semana".

Mudança

A deputada estadual Silvana Oliveira (PL) já tem endereço fixo em Maracanaú, cidade para a qual se mudou com a intenção de concorrer à sucessão do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). "Estou empolgadíssima", disse.

Cônsul do PSD

Até então filiado ao PSDB, o vereador de Fortaleza Cônsul do Povo assinou a ficha do PSD de Domingos Filho. O ato foi oficializado ontem, em evento em Brasília, ao lado do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas.

PSDB

A baixa de Cônsul - que já era "camilista" mesmo no PSDB - reduziu a bancada tucana de três para dois lugares. Continuam na sigla os vereadores Jorge Pinheiro e Cláudia Gomes, antes cotada para entrar no PDT de Roberto Cláudio.

Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República Presidente Lula

Roteiro de Lula no Ceará

Com visita ao Ceará prevista para a sexta, 5, o presidente Lula desembarca em Juazeiro do Norte pela manhã, de onde segue para o distrito de Suassurana, em Iguatu, local do canteiro de obras da Transnordestina. Lá, anuncia liberação de recursos.

TRE-CE

Entrou na pauta desta quarta (3) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) o julgamento da Ação de Justificação de Desfiliação Partidária apresentada por deputados estaduais do PDT ligados ao senador Cid Gomes (PSB).

Processo

Sob relatoria do desembargador Rogério Feitosa Carvalho Mota, o processo determina o futuro de parlamentares beneficiados com carta de anuência concedida pelo PDT ainda sob a presidência de Cid. A sessão começa às 10h.

Energia



O Solar World Congress, evento na área de energia, será realizado em novembro de 2025 em Fortaleza. É a primeira vez que o Brasil sediará a agenda, organizada pela International Solar Energy Society. O encontro na Capital é resultado da articulação de docentes do PPG em Engenharia Mecânica/Energias Renováveis da UFC.