Base de Sarto na Câmara tem baixas na reta final da janela partidária

Foto: CMFor Vereadores ingressam no PSD e deixam base de Sarto

Yuri Gomes, especial para O POVO

Restando dois dias para o encerramento da janela partidária, a base do prefeito José Sarto sofre baixas. Nesta semana, Cônsul do Povo e Bruno Mesquita aderiram ao PSD, partido que não compõe o governo do pedetista.

O vereador Cônsul do Povo deixou o PSDB nessa terça-feira, 2, após assinar a ficha de filiação partidária. O parlamentar viajou até Brasília para fazer a mudança de partido ao lado do presidente do PSD em Fortaleza, o deputado Luiz Gastão.

Outro que migra para o PSD é Bruno Mesquita, antes no PL. O vereador, que fazia parte da base de Sarto, já havia rechaçado qualquer possibilidade de apoiar André Fernandes, pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza.

Apesar de ingressar em um partido que deve estar no arco de aliança do PT para a disputa do Paço Municipal, Bruno não confirma a saída da base. “Estou no PSD. Vamos aguardar os próximos passos”, disse. Apesar da cautela, é pouco provável que ele permaneça junto a Sarto.

Além deles, Tia Francisca também tem convite do PSD e é outra que pode acabar deixando a base do prefeito.

Ainda na base, Wellington Sabóia deixou o PMB e ingressou no Podemos, movimento que causou dúvidas sobre a permanência do vereador no apoio a Sarto, uma vez que o partido é comandado por aliados do governador Elmano.

Mas o parlamentar fez questão de garantir o apoio à reeleição de Sarto nesta quarta-feira, 3, em seu perfil do Instagram. Sabóia conseguiu a neutralidade do Podemos em Fortaleza e poderá apoiar a recondução do prefeito.