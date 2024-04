PDT de Sarto e RC apresenta hoje chapa para vereador em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Jose Sarto / Gardel Rolim / Roberto Claudio. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Após semanas de intenso “vai e vem” de vereadores na Câmara Municipal, o PDT, hoje comandado pelo prefeito José Sarto e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, deve apresentar nesta quinta-feira, 4, sua chapa que irá disputar vagas no Legislativo na eleição deste ano.

A informação foi confirmada pelo líder do governo na Casa, Iraguassú Filho (PDT). O anúncio deverá ser realizado às 18h desta quinta-feira, em ato comandado pelo próprio Roberto Cláudio no edifício Etevaldo Nogueira, na avenida Dom Luís.

A preço de hoje, a expectativa é que o partido do prefeito reúna até 14 vereadores da base aliada da gestão para a disputa. Nas últimas semanas, o bloco aliado de Sarto sofreu uma série de “baixas” para siglas de oposição, principalmente para o PSD. (com informações do repórter Yuri Gomes)