Base de Sarto diminui e do PT aumenta na Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05.03.2024: Fotosdo plenário da Câmara Municipal.

Com o fim da janela partidária nesta sexta-feira, 5, as pré-candidaturas para a eleição municipal já tem suas bases de vereadores praticamente definidas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

O prefeito Sarto viu sua base diminuir de 27 para 24 parlamentares com as migrações de Cônsul do Povo, Bruno Mesquita e Tia Francisca para o PSD. Mesmo com as perdas, a base do prefeito ainda é mais da metade da composição da Casa.

Márcio Martins, que chegou a ser líder da oposição mas que ensaiava uma aproximação com Sarto, foi para o União Brasil.

A candidatura do PT, que ainda não tem um nome definido, deve contar com uma base de 13 vereadores. PSD, PSB, PT e Republicanos são partidos com representantes na casa e que fazem parte do Governo do Estado.

O Podemos também faz parte da aliança estadual, mas em Fortaleza permanecerá “neutro”, com seu vereador, Wellington Sabóia, apoiando Sarto.

A pré-candidatura de André Fernandes ficou com três vereadores, após debandada o partido encolheu, mas conseguiu manter os vereadores com alinhamento ideológico ao seu pré-candidato.

Julierme Sena ingressou no PL após deixar o União Brasil, do seu antigo grande aliado, Capitão Wagner. Ele se junta a Priscila Costa e Inspetor Alberto.

A pré-candidatura de Wagner ficou com um vereador na CMFor. Em 2020 o Pros, partido pelo qual Wagner concorreu a prefeitura, elegeu cinco vereadores, em 2024 o ex-deputado larga na disputa ao Paço Municipal com apenas um, o vereador Márcio Martins.

A federação Rede/Psol também tem pré-candidatura em Fortaleza. O partido escolherá entre Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede) e tem dois representantes em sua base na Câmara de Fortaleza.



Confira o partido dos vereadores titulares e em exercício

Adail - PDT

Adriana Nossa Cara - Psol

Ana Aracapé - Avante

Ana Paula - PSB/ Podemos ou PCdoB

Bruno Mesquita - PSD

Carlos Mesquita - PDT

Cláudia Gomes - PSDB

Consul do Povo - PSD

Danilo Lopes - PSD

Didi Mangueira - PDT (em exercício)

Didi Maravilha - Podemos (em exercício)

Diógenes Madeira - PRD (em exercício)

Dr. Elpídio - PDT

Dr. Luciano Girão - Avante

Dr. Vicente - PT

Emanuel Acrízio - PRTB

Estela Barros - PSD

Eudes Bringel - PSD

Fábio Rubens - PDT

Gabriel Aguiar - PSOL

Gardel Rolim - PDT

Germano He-Man - Mobiliza

Inspetor Alberto - PL

Iraguassu Filho - PDT (em exercício)

Jorge Pinheiro - PSDB

José Freire - PDT

Julierme Sena - PL

Júlio Brizzi - PSB ou PT

Kátia Rodrigues - PDT

Léo Couto - PSB

Lúcio Bruno - PDT

Marcelo Lemos - Avante

Marcio Martins - União Brasil

Michel Lins - PRD

Moura Taxista - Avante (em exercício)

Paulo Martins - PDT

Pedro Matos - Avante

PP Cell - PDT

Priscila Costa - PL

Professora Adriana Almeida - PT (em exercício)

Professor Enilson - Cidadania

Raimundo Filho - PDT

Renan Colares - PDT

Ronaldo Martins - Republicanos

Ronivaldo - PSD

Tia Francisca - PSD

Veríssimo - Agir

Wellington Sabóia - Podemos