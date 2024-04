PSD triplica de tamanho e vira 2ª maior bancada da Câmara Municipal

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-12-2022: Luiz Gastão Bittencourt no lançamento do Projeto Praia do Futuro Turismo de Excelência (PRAFTEX) e assinatura do convênio entre Fecomércio e Sebrae. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo)

O PSD do Ceará confirmou nesta sexta-feira, 5, a chegada dos vereadores Danilo Lopes (Avante) e Tia Francisca (PL) aos quadros do partido. Com a mudança, a sigla, comandada em Fortaleza pelo deputado Luiz Gastão (PSD), chega a sete parlamentares na Capital e se torna a segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do PDT, hoje com 11 vereadores.

Antes do início da janela partidária, o partido contava com apenas dois parlamentares na Câmara Municipal. Ao longo do período de “vai e vem”, no entanto, chegaram ao PSD também Cônsul do Povo, Bruno Mesquita, Eudes Bringel, Ronivaldo Maia e Estrela Barros. A sigla, no entanto, perdeu PP Cell (PDT) e pode perder José Freire (sem definição).

Não só pelo volume, as adesões também chamam atenção por incluírem desde nomes que eram dados como “certos” na base do prefeito José Sarto (PDT), como Cônsul do Povo e Tia Francisca, como também parlamentares independentes e da oposição.

O crescimento ocorre em momento em que Luiz Gastão não descarta uma candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza, tendo ele próprio ou o deputado Célio Studart (PSD) como possíveis nomes para a disputa. O dirigente tem destacado, no entanto, que existe tendência de aliança da legenda com o bloco do governo Elmano de Freitas (PT). (com informações do repórter Yuri Gomes)