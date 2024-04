Assembleia de professores decide hoje sobre greve na UFC, UFCA e Unilab

Foto: Nah Jereissati ADUFC-Sindicato/Site

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (ADUFC), vota nesta terça-feira, 9, às 16 horas a deflagração da greve na UFC, UFCA e UNILAB. Em Fortaleza, a Assembleia Geral será nos jardins da Reitoria.

Em plebiscito realizado entre os docentes associados ao sindicato, a esmagadora maioria foi a favor da greve. O placar foi 781 docentes apoiando a paralisação, contra 171 que desaprovam a ação.

Na Assembleia Geral, todos os professores das instituições podem participar e votar na deflagração ou não da greve.

A principal demanda da categoria e pauta da Assembleia é a recomposição salarial. Os docentes reivindicam o reajuste de 22,71% divididos em três anos (2024, 2025 e 2026). O Governo Federal ofereceu 9% divididos em dois anos (2025, 2026), com a primeira parcela paga no próximo ano e reajuste zero em 2024.

Além do reajuste, outras demandas são: a equiparação de benefícios entre servidores dos três poderes, recomposição do orçamento das universidades federais e equidade de direitos para servidores aposentados.

Locais da Assembleia Geral na Capital e no Interior

Fortaleza

Jardins da Reitoria da UFC

Redenção

Auditório do Campus da Liberdade da UNILAB

Sobral

Laboratório de Simulações Numéricas no Bloco I – UFC

Quixadá

Salão multiuso Bloco 2 Térreo (Mucambinho/UFC)

Crateús

Sala de videoconferência – UFC

Russas

Sala de videoconferência – UFC

Itapajé

Auditório do Campus Jardins de Anita – UFC

Juazeiro do Norte

Sala M03s – UFCA

Crato

Sala M205s – UFCA

Barbalha

Sala de videoconferência – UFCA

Brejo Santo

Sala 10/miniauditório – UFCA



por Yuri Gomes - Especial para O POVO