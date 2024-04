Professores da UFC, UFCA e Unilab aprovam greve a partir da próxima semana

Foto: Nah Jereissati ADUFC-Sindicato/Site

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (ADUFC) aprovou em assembleia geral nesta terça-feira, 16, a deflagração de greve na Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

A decisão foi aprovada com 359 votos favoráveis entre as três instituições, com apenas 18 votos contrários. Pela decisão, o movimento grevista dos docentes das três universidades deverá ser iniciado a partir da próxima segunda-feira, 15.

A principal demanda dos professores é a recomposição salarial da categoria. Os docentes reivindicam o reajuste de 22,71% divididos em três anos (2024, 2025 e 2026). O Governo Federal ofereceu 9% divididos em dois anos (2025, 2026), com a primeira parcela paga no próximo ano, e reajuste zero em 2024.

Além do reajuste, outras demandas são: a equiparação de benefícios entre servidores dos três poderes, recomposição do orçamento das universidades federais e equidade de direitos para servidores aposentados.