Bolsonaro tenta aditivar PL no Ceará

Foto: Samuel Setubal André Fernandes e Jair Bolsonaro

.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca hoje em Fortaleza, onde participa de evento de lançamento da pré-candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O ato, marcado para 17h no Ginásio Paulo Sarasate, busca "aditivar" não só a campanha do deputado em si, como também de uma série de outras candidaturas bolsonaristas na Região Metropolitana de Fortaleza. Além de Fernandes, estão no páreo em grandes municípios cearenses a deputada Dra. Silvana (PL), em Maracanaú, e Coronel Aginaldo (PL), marido da deputada Carla Zambelli (PL), em Caucaia. Evento também deve contar com presenças de bolsonaristas de todo o País, como deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) e senadores Magno Malta (PL-ES) e Marcos Rogério (PL-RO), entre outros.

Haja vice

Vereador mais votado em Fortaleza em 2020, Ronaldo Martins diz que o Republicanos vem forte no debate pelo vice do PT na Capital. Destaca ligação da sigla com o segmento evangélico, sempre uma dificuldade para petistas.

Ação...

Deputados do PDT "cirista" realizam hoje pela manhã, na Alece, coletiva de imprensa sobre ação do partido que questiona lei do ICMS no Ceará. Ministro Zanin já cobrou Elmano e Evandro sobre detalhes do caso.

...e reação

Servidores repudiam à coluna, no entanto, que a ação pedetista questione atuação do procurador da Casa, Rodrigo Ayres Lins, no caso. Ayres é tido como quadro dos mais sérios e competentes pelo quadro técnico da Casa.

Cadê?

Chamou a atenção, negativamente, ausência de Luizianne Lins (PT) na votação da Câmara que manteve prisão (por só 20 votos) do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.

TJ em campo

Sem consenso entre Governo do Ceará e sindicato de professores, greve de docentes da Uece será objeto de audiência de conciliação amanhã, às 9h. Tentativa de mediação da Justiça solicitada por Renato Roseno (Psol).

SOS Aquiraz

Moradores do bairro Divineia, em Aquiraz, reclamam da situação da rua Francisca de Castro, hoje sem asfaltamento e com um terreno da Prefeitura em situação de abandono. Alô, prefeito Bruno Gonçalves!

Foto: Junior Pio/ALCE Nezinho Farias (PSB)

Horizonte antirracista

O município de Horizonte, por meio do prefeito Nezinho Farias (PSB), recebeu o selo "Município sem Racismo", certificado pela Secretaria da Igualdade Racial Estado (Seir) e que reconhece a criação de ações de valorização da população negra.

Fortaleza 298

A 10ª Região Militar do Exército realiza hoje, às 17h, uma homenagem aberta aos 298 anos da cidade de Fortaleza. Evento, realizado no próprio QG da 10ª RM, terá apresentação de bandas de música e do coral do Colégio Militar.

Medalha

André Figueiredo (PDT) recebe hoje, às 18, medalha Boticário Ferreira da Câmara Municipal. Presença de vários pedetistas, incluindo o ministro Carlos Lupi (Previdência) é esperada no Legislativo.

Cultura na Ceasa



A Ceasa do Ceará realiza neste sábado, no entreposto de Maracanaú, sua I Feira Cultural, reunindo estantes de vendas de flores, frutas, verduras e artesanato. Programação vai das 16h às 24h e inclui apresentações de bandas, shows de humor, exposições e área com brinquedos infláveis para crianças.