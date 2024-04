Interditado há anos, casarão da Jacarecanga segue abandonado e sob risco

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-07-2023: Casarão no Bairro Jacaregang estÁá interditado e com risco de cair, segundo a Defesa Civil de Fortaleza

Interditado desde 2021 pela Defesa Civil, o conhecido "Casarão da Santa Casa", na Jacarecanga, segue correndo risco de desabar. A questão é reforçada à coluna por moradores da região, que denunciam abandono do imóvel e ausência de iniciativas de restauração desde a interdição.

Localizado na Praça Gustavo Barroso – conhecida popularmente como Praça do Liceu, por conta da proximidade com o Colégio Liceu do Ceará –, o casarão se destaca não só por ser um símbolo da região, mas também pela beleza e imponência de sua arquitetura. Durante mais de 50 anos, funcionou ali o tradicional Bar do Fabiano.

O POVO chegou a denunciar a situação do imóvel em agosto do ano passado, destacando análise em andamento da Procuradoria Geral do Município (PGM) e da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) sobre o caso.

O impasse ocorre pois o casarão não é tombado, mas se encontra na poligonal de entorno do Colégio Liceu do Ceará situado no perímetro da Declaração de Relevante Interesse Cultural do Conjunto Urbano do bairro Jacarecanga. A coluna procurou a Secultfor sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.