Ronaldo destaca interlocução com evangélicos para defender Republicanos com vice do PT

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: Ronaldo Martins, vereador do Republicano. 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

Presidente municipal do Republicanos e vereador mais votado de Fortaleza em 2020, Ronaldo Martins destacou a interlocução do partido com o público evangélico em Fortaleza para defender uma indicação a vice na chapa do PT em Fortaleza.

“Fui o vereador mais votado de Fortaleza, nunca diminuí de 50 mil votos e na pandemia com tudo fechado tirei 32 mil votos. Acredito que isso tenha um peso muito grande, até maior do que ter 4 ou 5 vereadores”, disse.

“Acho que o próximo prefeito vai precisar trazer um lado do eleitorado (se referindo aos evangélicos) que talvez não esteja do lado deles. Isso vai ser um peso na balança importante”, completou Martins.

O vereador não descartou ser ele o candidato a vice apresentado pelo Republicanos, mas disse ter prioridade por ser candidato a vereador e ajudar o partido a eleger uma maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“Tudo vai depender do partido, estou à disposição. Mas acredito que será muito importante minha vinda como vereador, até para a gente conseguir ajudar a fazer uma bancada maior. Mas estou à disposição do partido”, encerrou.

Desejo de ser o vereador mais votado da cidade novamente

Ronaldo Martins pontuou ainda que espera ser novamente o vereador mais votado da cidade, a expectativa é de ter mais de 40 mil votos e fazer entre 4 e 5 vereadores na CMFor. A ideia é que a chapa tenha mais de 100 mil votos para conseguir puxar mais nomes do partido.

O parlamentar destacou que o partido optou por não receber vereadores de mandato na chapa. Entre os nomes que estão na composição o vereador destacou o de Evaldo Costa e de Benigno Júnior. Além deles, Bispa Vanessa, esposa do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, será uma das lançadas para puxar votos.



Yuri Gomes - Especial para O POVO