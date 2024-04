Bolsonarismo tenta avanço pelo Nordeste

A pós meses de expectativa entre sua base no Ceará, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) veio ontem ao Estado para lançar pré-candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura da Capital. Em evento no Ginásio Paulo Sarasate, o ex-mandatário destacou o deputado como possibilidade de acabar com o "sistema harmônico" que, segundo ele, faria parte da história da política local. "Esse jogo que sempre teve por aqui, um jogando para o outro, entre famílias, entre coroneis, entre amigos", disse. O giro de Bolsonaro pelo Nordeste, no entanto, não deve terminar em Fortaleza. Hoje, o ex-presidente é esperado em João Pessoa (PB), onde lançará pré-candidatura do ex-ministro da Saúde em seu governo, Marcelo Queiroga (PL), a prefeito. Por lá, o PL conseguiu selar aliança com o Novo, algo que não foi concretizado no Ceará.

Sem acordo

O partido do ex-presidente até tentou construir a mesma aliança em Fortaleza, mas o senador Eduardo Girão (Novo), embora alinhado com a base bolsonarista no Congresso, tem mantido pré-candidatura na disputa.

Aliás

Vendo as movimentações da política cearense nas últimas décadas, no entanto, fica difícil saber onde Bolsonaro enxergou o tal "jogo harmônico" que menciona. Especialmente em Fortaleza e nos últimos anos. É confusão e muita.

Vai..

Dois dias após ser nomeado para a Regional 5 da gestão Sarto, o deputado e pré-candidato em Maracanaú, Lucinildo Frota (PDT), disse ter pedido exoneração ao prefeito. Deve voltar ao Legislativo, mas não deu detalhes.

..e volta

No sentido oposto, vereador Elpídio Nogueira (PDT), irmão de Sarto e ex-secretário municipal da Cultura, pediu licença da Câmara. Ele deixou o governo de olho na reeleição, mas renovou licença para manter suplentes na Casa.

Novo round

Reitores da Uece, UVA e Urca apresentaram proposta que reabre negociação salarial e retira processos movidos pela PGE contra as greves de docentes das instituições. Estado exige, em contrapartida, retorno das atividades.

Falando nisso..

A Uece anunciou que irá receber, em 2024, R$ 2,05 milhões da bancada federal do Ceará. No "ranking", lidera Idilvan Alencar (PDT), que indicou R$ 1 milhão para a instituição, e Domingos Neto (PSD), com R$ 500 mil.

Homenagem reúne "time Sarto"

Não foi só o PL que fez seus movimentos de olho em 2024 em Fortaleza. Como era esperado, cerimônia de entrega da Medalha Boticário Ferreira ao deputado André Figueiredo (PDT) acabou ganhando ares de ato pela reeleição de José Sarto (PDT).

SOS Cocó

O governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária Vilma Freire (Meio Ambiente) lançam amanhã, às 9h, o plano "Restaura Cocó", com medidas para recuperação de área do Parque atingida por incêndio em janeiro deste ano.

Agenda

A Prefeitura de Fortaleza entrega hoje, às 16h, obra de requalificação da Lagoa da Messejana, que inclui reforma da estátua de Iracema. Ação inclui pacote de comemoração dos 298 anos da Capital.

Horizontais_

A Cervejaria Turatti inaugura na próxima terça-feira, 16, a obra de reforma e ampliação de sua unidade na rua Ana Bilhar, na Varjota. /// Com instalações renovadas, espaço terá novo conceito unindo restaurante, parilla e cervejaria. /// Reabertura do local contará com evento a partir das 18h.