Evandro tem parecer favorável de MP

Foto: Tribunal Superior Eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa

O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, emitiu ontem parecer favorável ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), em processo onde o deputado tenta justificar sua desfiliação do PDT. Na prática, a manifestação do vice-procurador-geral eleitoral recomenda a rejeição de recurso apresentado pelo PDT Nacional, peticionado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tenta anular acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reconhecendo a justa desfiliação de Evandro, sem perda do mandato de deputado estadual. Na manifestação, o procurador destaca validade de carta de anuência aprovada pelo Diretório Estadual do PDT Ceará em agosto de 2023, que funcionou como "salvo-conduto" pela desfiliação de Evandro. O hoje petista se desfiliou do PDT em 17 de dezembro do ano passado.

Mão de Cid

Na época da anuência, o Diretório Estadual pedetista ainda era comandado por Cid Gomes (PSB), com o movimento pró-Evandro servindo de pontapé inicial para a crise entre o senador e o deputado André Figueiredo (PDT).

Anuência

Neste sentido, o procurador eleitoral destaca que reunião do PDT Nacional "vetando" a concessão de cartas de anuência ocorreu apenas em 27 de outubro, após a concessão do salvo-conduto a Evandro.

Parecer

Recurso ainda aguarda posicionamento do relator do caso no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques. Depois da análise, o relator deve encaminhar o caso para julgamento no plenário da Corte Superior.

Sem crise

Secretário "relâmpago" de José Sarto (PDT), o deputado Lucinildo Frota (PDT) rejeita rumores de que tenha pedido exoneração da gestão por questões de desavença com o prefeito. "Muito pelo contrário", diz.

Pré-campanha

Lucinildo afirma que a decisão foi tomada após ele conversar com aliados e decidir priorizar pré-candidatura a prefeito de Maracanaú. Nomeado na última segunda-feira, Lucinildo deixou a Regional 5 dois dias depois.

Cadê?

Agora ex-secretário de Elmano, Waldemir Catanho (PT) divulgou banner de sua pré-candidatura a prefeito, com frase "Caucaia quatro vezes mais forte". Chamou a atenção a ausência do prefeito Vitor Valim (PSB) na foto.

Foto: FERNANDA BARROS Desembargadora Nailde Prinheiro

História de Nailde na TV

A TVC veicula neste sábado, dia 13, a partir das 23h15min, o documentário "Nena - a Filha de Aurora", que apresenta a trajetória da ex-presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro.

Debate

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) realiza na próxima quarta-feira, 17, almoço empresarial no Ideal Clube com Nidovando Pinheiro, presidente do Grupo Nidobox de supermercados.

Expansão

O empresário deve compartilhar sua trajetória à frente do grupo, que já abriu oito unidades tanto em Fortaleza quanto em Maranguape e Maracanaú. "Momento de grande aprendizado", resume Lucas Melo, coordenador da AJE.

Horizontais

Novo ponto de cultura de Fortaleza, o Esquina Brasil (Antônio Sales, 3177) recebe às 19h de 23 de abril o show "Samba, Pinho e Cartola", de Humberto Pinho. /// Festival de Teatro de Acopiara divulgou os selecionados para a 27ª edição de evento, que ocorre de 4 a 11 de maio. Informações nas redes do Festival.