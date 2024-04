"Fortaleza não é uma subsecretaria do Estado", diz Sarto sobre disputa

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo PREFEITO José Sarto (PDT) avalia troca de comando no secretariado

Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 15, o prefeito José Sarto (PDT) voltou a fazer críticas a uma possível concentração de poder do grupo hegemônico do PT no governo estadual, destacando que “Fortaleza não é uma subsecretaria do Estado”.

A afirmação foi feita ao falar em como a fragmentação da oposição e a posição de representar um contraponto aos grupos políticos que estão governando o Brasil e o Ceará ajudaria Sarto em busca da reeleição.

O prefeito destacou que Fortaleza “não se enquadra nos padrões normais de comportamento político que grupos hegemônicos porventura queiram estabelecer”. E ressaltou que a melhor forma de buscar a reeleição é cumprindo os compromissos de campanha e ter um projeto para a cidade.

Sarto destacou que a hegemonia não é boa para nenhum dos lados, nem para o grupo hegemônico, nem para quem está em situação de oposição. Ressaltando que o protagonismo nas eleições precisa estar nos projetos e não em nomes.

O chefe do Executivo Municipal pontuou ainda as várias “fortalezas” que existem em Fortaleza e relembrou o fato de a cidade ser a primeira capital brasileira, junto a São Luís (MA), a eleger uma prefeita. “Fortaleza é uma cidade que pensa por si”, salientou.

Sarto, o povo e Deus

Após entrevista para a rádio, o prefeito voltou a comentar sobre a relação “inexistente” entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. “O município de Fortaleza está sendo tratado não como a Capital do Estado do Ceará, mas como um rival”, disse.

“Pela primeira vez temos em Fortaleza a Prefeitura sem nenhuma pactuação com o Estado e União”, afirmou o prefeito.

Sarto relembrou que Luizianne e Roberto Cláudio contaram com apoio tanto do Estado como da União, mas que ele tem apenas o povo e Deus. “O prefeito José Sarto está com o povo e Deus”, encerrou.

Yuri Gomes - Especial para O POVO