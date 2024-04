Ciro dará palestra na UFC sobre política econômica e crise do estado social

Foto: Aurélio Alves Ciro Gomes

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) realiza nesta quarta-feira, 17, palestra “Política Econômica e Crise do Estado Social no Brasil”. O evento, realizado pelo Grupo de Estudos Político Constitucionais Avançados (Época), ocorre às 15h, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ciro Gomes, aliás, é egresso da própria instituição, assim como um de seus irmãos, o prefeito de Sobral Ivo Gomes (PDT). Participam do debate os professores Emmanuel Furtado Filho e Pedro Rocha, ambos da UFC.