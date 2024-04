Fogo amigo: Aliados de Sarto batem-boca mais uma vez sobre obras da gestão

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-02-2024: Adail Junior. Lançamento da segunda edição do projeto Político, eu! . (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Pelo segundo dia consecutivo, o vereador Adail Júnior (PDT) voltou nesta quarta-feira, 17, a protagonizar bate-boca na sessão da Câmara Municipal de Fortaleza. Assim como na sessão anterior, o pedetista rebateu de forma dura no plenário falas da liderança de que o governo José Sarto (PDT) teria obras “em toda a cidade”.

“O que eu falei nos bastidores, eu falo na tribuna. Está dizendo aí que tem obra em toda a cidade, pois me cite obras que têm no Antônio Bezerra? Aí eu tomo para mim. Me cite obra no Quintino Cunha? Com exceção da reforma ‘réa’ do Dom Lustosa? Vossa Excelência fala artificialmente”, disse, direcionando a fala a Carlos Mesquita (PDT), vice-líder do governo.

No momento da fala do colega, Mesquita ocupava a tribuna da Casa para rebater fala de Eudes Bringel (PSD) criticando ausência de obras na gestão no Henrique Jorge. A fala, no entanto, acabou se “aplicando” também a discurso feito na terça-feira por Adail. “Pode criticar o Sarto por outras coisas, mas por realização de obras?”, questionou Mesquita.

“A gente só enxerga aquilo que a gente quer ver, o que não quer, não enxerga. Tem muita obra sim, em toda Fortaleza, como bem disse o PP Cell (vereador do PDT), não mentiu. Fez muita obra, está fazendo e vai fazer, em toda Fortaleza. Claro que existem aquelas obras particulares, que interessam mais diretamente a uma ou outra liderança comunitária”, disse.

Neste momento, Adail passou a intervir na fala do colega, negando a existência de obras em suas bases eleitorais. “Não particularizei em ninguém”, respondeu Mesquita. “Mas eu tomei para mim, para o meu umbigo. E aí, tomei para mim, é problema meu”, rebateu o pedetista. Depois deste momento, Adail deixou o plenário sem falar com a imprensa.

As declarações do pedetista têm provocado "climão" e claro constrangimento entre lideranças do governo na Câmara Municipal. Apesar das agora recorrentes críticas, até pouco tempo atrás Adail Júnior era um dos principais aliados da gestão no Legislativo. (com repórter Yuri Gomes)