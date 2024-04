Oposição pede vistas em comissão e adia votação de empréstimo de Sarto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

Após pedido de vistas da oposição na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento, a votação do empréstimo pedido pelo governo Sarto foi adiada. O PLO 90/2024, mensagem enviada pela Prefeitura à Câmara, autoriza o Poder Executivo a contratar crédito de até R$ 425 milhões.

No PLO, o prefeito cita, além de outros pontos, até guerras em curso na Ucrânia e na Faixa de Gaza para justificar o pedido. O pedido de vistas foi dos vereadores Adriana Almeida (PT), Dr. Vicente (PT), Eudes Bringel (PSD) e Veríssimo Filho (Agir36), esse último da base do prefeito.

Para deliberação do parecer sobre o PLO na Comissão será necessário aguardar uma Sessão Ordinária. Aprovada na Comissão, a matéria vai ao plenário da Casa.

Líder do governo Sarto, o vereador Iraguassu Filho (PDT) espera que a matéria seja votada nesta quinta-feira, 18, ou no máximo na terça-feira, 23. O parlamentar salientou que o empréstimo não deve comprometer as finanças da Prefeitura.

“A capacidade de endividamento hoje é de 120% da Receita Corrente Líquida, quando o município usa hoje em torno de 24%. Ou seja, teria aí uma margem de mais de 90% de endividamento”

Oposição contesta

A oposição contesta o pedido de empréstimo, na avaliação dos parlamentares é inadmissível que o governo pegue um empréstimo pela oitava vez, podendo totalizar mais de 2,2 bilhões de reais em créditos ao longo dos três anos e meio de mandato de Sarto.

“É o oitavo empréstimo, mais de 2 bilhões de reais de empréstimo. E a gente que está na comunidade, nas periferias, vê que esse dinheiro não chega até a população”, afirmou Adriana Almeida.

A vereadora afirmou que a oposição pediu vistas para que possam “explorar ao máximo” o assunto e saber para onde vai o dinheiro. Leo Couto (PSB), outro opositor do prefeito, questionou a falta de denominação do banco que será escolhido para solicitar o crédito.



por Yuri Gomes – Especial para O POVO