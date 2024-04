Servidores do IJF avaliam paralisação

Foto: FÁBIO LIMA Fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF) em Fortaleza

Funcionários da saúde não médicos do Instituto José Frota (IJF) terão hoje, às 11h, nova negociação com a Prefeitura de Fortaleza, em reunião na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Antes e depois da rodada, servidores realizarão manifestações na frente do hospital, realizando depois assembleia para avaliação dos resultados da nova tentativa de acordo com a gestão José Sarto (PDT). Segundo membros da comissão que acompanha as negociações, pelo menos dez categorias, com cerca de 2,5 mil profissionais, não descartam a decretação de uma greve caso não haja proposta favorável da gestão. Categorias como fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas e enfermeiros, entre outras, cobram tanto reajuste salarial quanto a reestruturação das carreiras, sem atualização desde 2007.

Reivindicações

Servidores reclamam tanto da ausência de contrapropostas da gestão quanto da participação de Sarto na negociação. Críticas incluem ausência de insumos e de apoio à saúde mental, com "onda" de adoecimento de profissionais.

Orçamento

O prefeito José Sarto diz que irá negociar, mas reforça limitação orçamentária e ausência de apoio estadual e federal. "Na Saúde já estamos investindo 27,8% do orçamento, quando a obrigação constitucional é a atenção básica".

Resposta

Líder do governo na Câmara, Iraguassú Filho (PDT) diz esperar sucesso na negociação, mas destaca que o IJF vive hoje um grave problema de financiamento. A questão de insumos, diz, já estaria sendo objeto de ação da SMS.

Vaivém

"Hoje quem mantém o IJF é 80% Município. Não é desculpa, mas a gente precisa desse financiamento dos entes federados", diz. Estado tem destacado que toca hoje obra do Hospital da Uece, que ampliará oferta de atendimento.

Enel

Deputada Larissa Gaspar (PT) propôs ontem a realização de um plebiscito sobre possível interrupção de contratos do Governo do Ceará com a Enel. Caso aprovada pela Alece, consulta ocorreria junto com o 1º turno das eleições.

Varejo

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu), que representa mais de 600 lojas, lançou campanha "Carensidade", que reforçará força do setor do varejo estadual e terá o humorista e músico Falcão como garoto-propaganda.

Foto: DIVULGAÇÃO Samuel Dias

Prefeitura reforça cobrança

O secretário municipal Samuel Dias (Infraestrutura) voltou a criticar recusa do Governo do Estado em liberar obra que quer construir um parque urbano na entrada do Álvaro Weyne, em Fortaleza. "Não fazem nem deixam a Prefeitura fazer", diz.

Impasse

Atualmente, a obra é impedida pois há planos para a instalação futura de uma estação de metrô subterrâneo no local. "Não há nem projeto nem licitação disso, e hoje o local é ponto de lixo e com focos de mosquitos", protesta Samuel.

Resposta

Em nota, a Secretaria da Infraestrutura do Estado afirma que está ciente da solicitação da Prefeitura e que está em "negociações diárias" para o remanejamento de peças de concreto que ocupam hoje o trecho.

Horizontais

Comunidades têm até 22/4 para se inscreverem na Taça das Favelas, maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. Inscrições no site da Cufa-CE. /// Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde reforça importância da votação do marco do setor, em tramitação no Congresso desde o final do ano passado.