Nomes do PT decidem hoje sobre unidade

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará/AURELIO ALVES/FERNANDA BARROS Luizianne Lins, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno

Continuam a todo vapor articulações no PT Ceará de olho na votação, marcada para a manhã deste domingo, que irá definir o nome que representará o partido na eleição deste ano em Fortaleza. Participam da escolha os 200 delegados eleitos em eleição interna realizada no início de abril, onde chapas pró-Evandro Leitão (PT) obtiveram cerca de 60% dos votos, e chapas pró-Luizianne Lins (PT) somaram cerca de 30%. Terceiro e quarta colocados nessa votação, os deputados Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT) podem tem peso especial na escolha. Procurados pela coluna, os dois não descartam "retirarem" o nome da votação deste domingo, caso avancem negociações por uma unidade entre os nomes em disputa. A questão, no entanto, ainda será tratada em reuniões com delegados que serão conduzidas hoje.

Apelo

Vale lembrar que, na última quarta-feira, o próprio Elmano de Freitas (PT) também reforçou apelo por uma unidade interna, ou pelo menos "ampla maioria", entre os quatro pré-candidatos. Tudo para evitar mais racha na sigla.

Composição

Nos bastidores, o comentário geral é de possibilidade de composição entre Evandro e chapas de Guilherme e Larissa. Desde o resultado da eleição de delegados, o presidente da Alece não nega interesse em buscar os dois colegas.

Cozinhando

Foi adiado para a próxima sexta-feira, 26, prazo das negociações entre a Prefeitura de Fortaleza e categorias não médicas do Instituto José Frota (IJF). Até agora, gestão não apresentou contraproposta para sindicatos.

Peso pesado

Grupo de servidores, que inclui psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros, não descarta decretar greve. Prefeitura destaca peso já excessivo do IJF no orçamento municipal e cobra participação de Estado e União.

Empresários

Ana Maria Studart (vice-presidente da Fundação Beto Studart) e Igor Queiroz (presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz) recebem na quarta-feira, 24, homenagens da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza.

Homenagem

A cerimônia será realizada na sede da Fiec, com entrega de comendas de honra e posse da nova coordenação da Associação para 2024. Homenagens destacam trajetória de empreendedorismo dos dois empresários.

Sarto começa obra "na marra"

Sem liberação oficial do Estado, a Prefeitura iniciou nesta semana obra de limpeza na entrada do Álvaro Weyne. Ação estava parada por intervenção da Seinfra, que destaca planos para estação do Metrofor no local e ainda removia estruturas da área.

Indústria

O Sindicato das Indústrias Químicas do Ceará chega amanhã aos 38 anos em momento de grandes projetos, como o Polo Químico de Guaiúba, que já conta com cinco empresas, e o Polo Industrial de Maranguape, em construção.

Expo Química

A entidade também já iniciou preparativos da 7ª Expo Ceará Química, marcada para setembro. Um dos maiores eventos do setor no Norte e Nordeste, a Expo já conta com mais de 30 estandes comercializados.

Horizontais_

A Assembleia Legislativa realiza na segunda-feira, 22, por iniciativa de De Assis Dinis (PT), sessão especial em homenagem ao Dia Mundial da Criatividade e Inovação. /// O Ninna Hub, centro de geração de novos negócios e inovação de Fortaleza, será um dos homenageados por meio de sua head de inovação, Gabriella Purcaru.