Veja como será encontro deste domingo que definirá candidato do PT

Foto: Samuel Setubal-Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-10-2022: Concentração sede PT localizada na Av. Da Universidade. (Foto: Samuel Setubal/ Especial Para O Povo)

O Partido dos Trabalhadores (PT) define neste domingo, 21, o nome que representará a legenda nas Eleições Municipais de 2024. O encontro municipal do partido acontecerá no Salão Pedro Lazar do Oasis Atlântico, localizado no bairro Meireles, a partir das 8 horas, quando se inicia o credenciamento dos delegados.

Estão na disputa pela pré-candidatura do PT: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins.

No dia 7 de abril os filiados do partido foram às urnas em diversos locais de Fortaleza e votaram em chapas apresentadas pelos candidatos. Ao todo, sete chapas estavam colocadas na disputa.

As chapas dividirão um total de 200 delegados, proporcionalmente ao número de votos obtidos no dia 7. As chapas que apoiam Evandro Leitão terão 118 delegados, a de Luizianne Lins 58, Guilherme Sampaio ficou com 20 e Larissa Gaspar com 4. Artur Bruno não apresentou chapa.

As chapas indicam os nomes dos delegados, respeitando as cotas de juventude, étnica e também de paridade entre homens e mulheres. Os 200 representantes indicados votarão em um dos cinco pré-candidatos que estão na disputa.

Confira rito do domingo

A partir das 8 horas inicia o credenciamento dos 200 delegados indicados pelas chapas. Logo após, às 9 horas, será iniciada a leitura, discussão e aprovação do regimento do encontro municipal.

Em seguida está prevista o debate de teses, onde as chapas defenderão suas posições e seus respectivos candidatos. Podendo haver adesão ou não das chapas a outros candidatos. A expectativa da campanha de Evandro Leitão é que ele receba o apoio de Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

Após o debate de teses os pré-candidatos e pré-candidatas serão apresentados e logo em seguida é iniciada a votação, que para ser iniciada necessita do quórum mínimo de 101 delegados.

A votação é secreta e em urnas, para vencer em primeiro turno o candidato precisa de metade mais um dos votos, não conseguindo, acontece um segundo turno.

Ao fim, o resultado será divulgado pelo presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio. O vencedor deve discursar após a divulgação.

Sampaio exaltou o processo de escolha do candidato petista. “O encontro municipal consagra a construção que o PT Fortaleza vem fazendo de forma democrática e participativa ao longo do último ano, com as diversas correntes do partido”, destacou.



Expectativa dos petistas

A expectativa da campanha de Evandro é uma vitória com ampla maioria dos votos. De Assis Diniz (PT), um dos primeiros entusiastas da pré-candidatura de Evandro Leitão, diz que espera que se consolide o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará como representante do PT.

“Agora é montar equipe, discutir plano de governo, os problemas da cidade e questões estratégicas. O Evandro tem um nível de entrega e engajamento espetacular. No encontro deste domingo trabalhamos para que o PT tenha sua unidade preservada”, destacou.

No entanto, ainda há apreensão sobre a posição de Luizianne Lins no dia 21. O grupo da deputada federal deve se reunir nesta sexta-feira, 19, para discutir o caminho que tomarão, tanto no encontro, como após o resultado. Interlocutores de Luizianne não descartam apoio crítico ou abstenção em massa.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO