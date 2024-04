O 1º desafio do Evandro pré-candidato

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará Deputada federal Luizianne Lins

Após meses de muita articulação de bastidores, o PT Fortaleza enfim definiu Evandro Leitão (PT) como candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. O primeiro desafio da recém-confirmada candidatura, no entanto, deve ocorrer dentro do próprio partido: no evento de ontem, ficou clara a existência de um "climão" na sigla entre grupo pró-Evandro e apoiadores de Luizianne Lins (PT), segunda colocada na disputa interna e que tinha cerca de 30% dos delegados petistas. Com ascendência marcante sobre a militância do PT da Capital, Luizianne será peça importante para a campanha do presidente da Assembleia. O próprio Evandro já mostrou compreender o desafio, destacando logo após a vitória que irá procurar a deputada. "Ela é extremamente importante pela liderança que ela tem, pelo que ela representa para Fortaleza", disse.

Faz o L

"Não se faz gestão se não for com grupo, além do projeto, com o grupo de pessoas, com o grupo de partidos", diz Evandro, que promete levar o gesto do "L" para a campanha municipal. Vamos ver a receptividade de luiziannistas.

Mudanças

Mais do que uma vitória de Evandro em si, a escolha do deputado também marca crescimento da influência da Assembleia Legislativa e do ministro Camilo Santana (PT) nas decisões do PT de Fortaleza.

Hegemonia

Até então controlado por Luizianne, núcleo petista da Capital sempre manteve certa independência com relação ao comando estadual do partido, o que evitou inclusive adesão da sigla a governos do PDT na Capital.

Fogo amigo

Até recentemente aliado de 1ª hora de José Sarto (PDT), o vereador Adail Júnior (PDT) chamou atenção de colegas ao fazer ao menos dois discursos críticos à gestão, negando existência de obras em bairros de sua base.

Sem crise

Após a repercussão das falas, Adail foi às redes sociais negar que esteja rompido com o prefeito. "Sou da base e não abro, meu candidato é Sarto", diz. "Agora, quando achar que tiver que falar, eu vou falar", pontua.

Vejam só

Mesmo com o "mea culpa", falas de Adail já vêm sendo usadas por opositores ao prefeito em clima de pré-campanha. "Ora, se até o vereador Adail Júnior sabe que a região dele tá abandonada..", cita Romeu Aldigueri (PDT).

Foto: FÁBIO LIMA Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

CPI da Enel em reta final

Relatório da CPI da Enel será antecipado para os próximos dias na Assembleia Legislativa. Decisão em "acelerar" o documento foi tomada em decisão entre Elmano, integrantes da CPI e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) na semana passada.

Esporte

A Câmara Municipal realiza hoje, às 18h30min, cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Esportivo Municipal Ayrton Senna para atleta cearense Mikelle Coelho, triatleta e maratonista. Iniciativa do vereador Léo Couto (PSB).

Negócios

Já a Assembleia Legislativa, por sua vez, realiza cerimônia às 17h para homenagear o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Evento deve contar com participação de diversos empresários de diversos setores.

Horizontais

Ocorre na Beira Mar no próximo domingo, 28, a Corrida Autismo com Amor Run, com percursos acessíveis e uma prova para crianças. Dinheiro e alimentos arrecadados serão doados para a Associação Fortaleza Azul, que trabalha com pessoas com autismo. Entrega dos kits será entre 26 e 27 de maio, na Centauro do Iguatemi.